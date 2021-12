House of Brands valgte nye lokaler i Oslo K: – Blir et godt samlingspunkt

General manager og partner i House of Brands, Kristin Vogt-Svendsen, oppsummerer grunnene til at de valgte Oslo K i Kværnerbyen slik:

– Vi får lokaler i et lekkert bygg med flotte fellesarealer og rike fasiliteter. I tillegg er det miljøvennlig, har 5G og vi opplever stor fleksibilitet fra utleier. Det er sentralt for alle våre ansatte, og lett tilgjengelig for besøkende.

Kristin Vogt-Svendsen (t.v.) og Tina Frivåg-Hansen (t.v.) i House of Brands

– Nærheten til Oslo S har vært viktig for oss, siden kunder og leverandører fra hele landet besøker våre kontorer og showroom, sier Vogt-Svendsen.

Lokaler som er moderne og lette å drifte

House of Brands er et veletablert agent- og distribusjonsfirma som representerer rundt 20 klesmerker for barn og voksne i det norske og svenske markedet. De selger via partnere B2B, egne butikker og e-handel.

– Vi har vært på jakt etter sentralt beliggende lokaler som er moderne, lette å drifte, økonomisk effektive, fleksible, lyse og åpne. I tillegg trenger vi å ha mulighet for popup-utsalg og utstillinger for å synliggjøre de merkevarene vi jobber med. Alt dette fant vi i Oslo K, forteller CEO Tina Frivåg-Hansen i House of Brands.

House of Brands skal ha kontorer og showroom i Oslo K. De har også egne butikker.

House of Brands har tegnet en leiekontrakt i Oslo K med syv års varighet, og lokalet gir dem rundt 800 kvadratmeter kontorer, showroom og lager. I tillegg får de tilgang til Oslo Ks fellesfasiliteter, som stort møtesenter, bedriftsrestaurant, garderober, parkering og lading og vask for sykler.

Firmaet er eid av CEO Tina Frivåg-Hansen og CFO Morten Frivåg-Hansen, som gleder seg til å samle hele administrasjonen i House of Brands og søsterselskaper under samme tak.

– Det vil gi en bedre arbeidsflyt og god daglig sparring. På fast basis vil 8-10 ansatte ha sin hovedbase i Oslo K, samt at selgere, butikksjefer og andre ansatte kan benytte kontorer og showroom i lokalene. I tillegg er det svært nyttig at vi har tilgang til møtesenteret for å treffe leverandører og kunder, og det blir enklere å ha samlinger med alle butikksjefene, forklarer de.

De holder i dag til på Oslo Fashion Center på Fornebu, og selv om de skaper et samlingspunkt i Kværnerbyen, vil de fortsette å ha kids-merker og fashion-merker for voksen der.

Bedre synergier – og utsikt

De siste par årene har de ansatte hatt ulike lokasjoner for kontorer, showroom, lager og butikker, samt hjemmekontor. Målet med flyttingen er å ha gode kontorer for administrasjonen, samt et samlingspunkt for daglig drift og møtevirksomhet.

– Det har vært et stort savn etter å være samlet og få bedre synergier gjennom enklere kommunikasjon og informasjons- og kompetanseflyt. I tillegg ønsket vi et mer sentralt lokalisert showroom for flere av våre distribusjonsmerker, på sport og outdoor, sier Vogt-Svendsen og Frivåg-Hansen.

Eierne av Oslo K, OBOS Eiendom, ser frem til å ta imot nye leietakere.

Dette er utsikten fra terrassen i House of Brands’ nye lokaler i 11. etasje i Oslo K.

– House of Brands får lyse og fine lokaler med utsikt over Oslo og en luftig terrasse, og vi ønsker dem hjertelig velkommen. Vi gleder oss over at de valgte Oslo K, og at de opplever å få alle sine varierte behov dekket i dette nye bygget i Kværnerbyen, sier Nils Morten Bøhler, konserndirektør for eiendom i OBOS.

