Fisher Investments Nordens syn på høye strømpriser og økonomisk utvikling

Gjør deg klar for en vinter med misnøye. Det er en advarsel vi har hørt fra globale finanskommentatorer de siste ukene etter som Europa og Storbritannia går gjennom en høst med høyere gass- og strømpriser enn normalt, og lave reserver før vinteren, når oppvarmingsbehovet normalt driver strømforbruket opp. Vi har sett mange kommentatorer advare mot dette da det ikke bare blir en ekstra belastning for husholdninger, men også vil påvirke økonomisk produksjon negativt. Noen peker på Storbritannias beryktede tredagersuke på midten av 1970-tallet, som kom av strømrasjonering, og den negative effekten dette hadde på økonomien. Andre nevner de høye strømkostnadenes effekt på produksjonskostnadene og advarer om at det kan få fabrikker i Europa og Storbritannia til å kutte ned. Da to britiske gjødselanlegg stengte midlertidig i september advarte mange kommentatorer om at dette bare var toppen av isfjellet. Etter Fisher Investments Nordens syn er det helt rimelig å forvente at høye strømpriser vil påvirke økonomien. Men vi ser også grunner til å tro at det sannsynligvis ikke vil bli så omfattende som mange kommentatorer vi følger antyder. Kort sagt har britisk og europeisk økonomi utviklet seg betraktelig de siste årene, og skaper mer vekst med mindre strømforbruk, noe som etter vårt syn gir dem et undervurdert økonomisk forsvar mot høye priser.

Når vi studerer verdens økonomiske historie finner vi, og mange andre forskere, at nasjoner har en tendens til å følge en lik trend når de utvikler seg: De går først fra landbruk til produksjon, deretter til tjenester og til slutt til høyteknologiske tjenester. Storbritannia var den første økonomien til å oppleve en slik utvikling, takket være 1800-tallets industrielle revolusjoner. USA kom raskt etter, og begge nasjonene brukte den første halvdelen av 1900-tallet på å blomstre som industrinasjoner på tross av to verdenskriger. Verken Suez-krisen eller angrepene på britisk jord under andre verdenskrig svekket Storbritannias mektige industrielle kapasitet, ifølge Fisher Investments Nordens historiegjennomgang.

I andre halvdel av 1900-tallet fikk tjenestesektoren stadig mer økonomisk betydning. Banktjenester, detaljhandel, reiser og fritid og mange, mange fler blomstret. Men på 1970-tallet, da verden opplevde en energikrise på grunn av den arabiske oljeembargoen, spilte industrien fortsatt en stor rolle for den britiske økonomien. Da vi gikk inn i det tiåret representerte industriproduksjonen over en fjerdedel av brutto verdiskaping, som er en måte regjeringer måler nasjonal økonomisk produksjon på (det er nært knyttet til bruttonasjonalprodukt, eller BNP).1 Generelt sett tar det mye mer energi å drifte en fabrikk med mange produksjonslinjer enn det tar å holde lysene på i en butikk og serverne gående hos en bank, så vi er enige med de som ser på industrien som mer sårbar for høye strømpriser enn tjenester. Og fra dette ståstedet hadde britisk økonomi en relativt høy sårbarhet på 1970-tallet.

Men verden har endret seg merkbart siden den tid. I 2019, før koronanedstengningene (for å se bort fra denne store hendelsen), utgjorde industrien bare 9,7 % av Storbritannias brutto verdiskaping. 2 Tjenester derimot lå på 79,3 %, markant opp fra 59,1 % i 1970.3 Merk at dette er tall fra FN, mens tall fra Verdensbanken, som begynte på midten av 1990-tallet, vil være forskjellig på grunn av organisasjonenes ulike metodologier. Ingen av dem er bedre enn den andre, etter vårt syn, og Fisher Investments Norden bruker tall fra FN simpelthen fordi deres tall for industrien går lengst tilbake for alle de store landene. Men uansett hvilke tall du velger vil du finne at tjenester har klatret til topps de siste 50 årene, og tallene samsvarer med tanke på målinger av BNP og brutto verdiskaping.

Gode tall på strømforbruk går bare tilbake til 1990, da IEA (Det internasjonale energibyrået) begynte å føre statistikk. På den tiden var den britiske økonomien fortsatt 18,4 % industri og 68,1 % tjenester.4 For hver terawattime (TWh) med strøm brukt det året genererte Storbritannia 5,7 milliarder dollar mot BNP som målt i amerikanske dollar i 2015 (som vi bruker for å normalisere resultatene på tvers av landene vi har studert). 5 I 2019, som har de nyeste årsdataene, steg summen markant til 9,7 milliarder amerikanske dollar med inflasjonsjustert produksjon per TWh med strøm forbrukt.6 I absolutte tall har britisk strømforbruk gått ned siden 2005, samtidig som økonomisk produksjon har gått opp.7 Etter vårt syn er dette en sterk antydning på at Storbritannia har mer innebygd motstand mot strømmangel enn mange artikler vi har lest hevder.

Lignende trender ser vi i eurosonens fire største økonomier (Tyskland, Frankrike, Italia og Spania), om enn i varierende grad. Figur 1 viser industriens utviklende rolle i hvert av disse landenes økonomier siden 1970. I alle fire nasjoner har industrien fått mindre økonomisk betydning siden 1970, selv om banene er ganske forskjellige, med merkbare avvik siden finanskrisen i 2008–2009 og eurosonens gjeldskrise tidlig i forrige tiår. Dette har ført til varierende grader av økt elektrisk effektivitet, som figur 2 viser, hvor Italia og Spania nyter godt av effektivitetsgevinstene senere og i mindre grad enn Tyskland og Frankrike. Etter Fisher Investments Nordens syn er dette trolig på grunn av at de begynte og avsluttet perioden med en større del av nasjonal produksjon i industrien.

Figur 1: Industrinæringens synkende økonomiske innflytelse

Kilde: FNs statistikkavdeling, per 22.9.2021. Industriens verdiskapning som prosent av total brutto verdiskapning i Frankrike, Tyskland, Italia og Spania, 1970–2019.

Figur 2: Elektriske effektivitetsgevinster

Kilde: Det internasjonale energibyrået (IEA) og FNs statistikkavdeling, per 23.9.2021. Analyser begrenset til hvert femte år og 2019 på grunn av tilgang på data fra IEA.

På grunnlag av disse tallene tenker vi at eurosonen trolig har en lignende innebygd tilpasningsdyktighet som Storbritannia, selv i Tyskland, som opprettholder ryktet sitt som Europas industrielle kraftsentrum. Hvis høye strømpriser ender opp med å påvirke produksjonen til fabrikkene, vil tjenestesektorens trolig bedre evne til å ri av stormen gi en undervurdert motvekt. Derfor ser Fisher Investments Norden at det er høy sannsynlighet for at økonomiske resultater vil slå det som i økende grad ser ut til å være lave forventninger, noe som gir positive overraskelser for aksjemarkedene.

