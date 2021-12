Når Coca-Cola satser - følger verden med

Detaljene er selvfølgelig digitale hjelpemidler. Nå skal Coca-Cola ta nok et steg videre og gjøre “Det perfekt utførte arbeide” mulig.

Digitalt styrte løsninger blir bare mer og mer populære innen logistikkindustrien. Noe som ikke skyldes bare koronapandemien. Allerede i 2019 utførte Bitkom en undersøkelse blant logistikkaktører sentralt i Europa. Tallene som kom ut viste noe signifikant:

68 prosent av de 514 logistikkselskaper som deltok i undersøkelsen mente at digitaliseringen hadde hjulpet dem å spare tid og effektivisert forsyningskjeden. Videre viste det seg at antall feil og forsyningsstopp hadde sunket betraktelig.

Hvordan vil vi jobbe i fremtiden?

Coca-Cola

HBC (Hellenic Bottling Company) er ett av de store tapperiene for Coca-Cola som daglig møter store logistikkutfordringer.

Årlig fyller de to milliarder enheter med drikke fra den amerikanske brusgiganten.

Om vi zoomer inn på en av HBC mange distribusjonssentraler, den som ligger i den greske byen Thessaloniki, finner vi et lag på 12 personer som finner frem dagens leveranser blant krympeplastpakkende paller. Samtlige har en smartenhet sammen med smartbriller til raskt å organisere ordrene.

Smartbrillene viser hvilke produkter som må plukkes, hvor de befinner seg og hvor mye som skal hentes ut. For å bekrefte at de har valgt riktig vare fra rett lokasjon, kan de scanne en QR-kode på pallen de henter fra. Scanningen gjøres med brillene, hendene har de frie til å gjøre jobben.

Odrene blir håndtert steg for steg i smartbrillene. Til å nyttiggjøre seg av denne løsningen har Coca-Colas SAP-system for ordrer og lagerstyring blitt samkjørt med TeamViewers frontline server og xPick smartbriller. På denne måten er her hele systemkjeden online og oppdatert med statusen for samtlige individuelle ordrer.

På særdeles kort tid har denne digitale logistikkløsningen optimalisert prosessene for Coca-Cola HBC. Bare to måneder etter at løsningen ble satt i drift, har ordreflyten forbedret seg med 8%. Samtidig har investeringskostnadene sunket i forhold til de håndholdte scannerne og nettbrettene som var montert på trucker, som tidligere ble benyttet.

De som utfører jobben, melder tilbake om en langt mer effektiv og lettere arbeidshverdag. xPick er en skalerbar løsning på lik linje med resten av kjeden de samvirker i. Derfor har HBC bestemt seg for å rulle løsningen ut ved flere av sine 28 sentraler rundt om i Europa.

