Norge henger etter - Det er gull for denne karen!

- Den første plassen vi vil se en utstrakt bruk av VR-teknologi og smartbriller i reell bruk i Norge, er mest sannsynlig offshore. Men reisevansker under pandemien har vist seg at vi kan trenge teknologien raskere enn det man i utgangspunktet trodde, sier han og legger til at han ikke ville nølt med å sende et sett smartbriller med helikopter ut til en plattform for å vedlikeholde maskiner levert av Ameka.