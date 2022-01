Reduserte strømforbruket med 40 prosent

– Vi ser at flere og flere bedrifter er opptatt av å ta bærekraftige valg, bli mer energismarte og kutte i strømforbruket sitt. Med de rekordhøye strømprisene har det blitt enda viktigere for bedrifter å få kontroll over strømforbruket sitt, sier Eyvind Kjensli i strømselskapet Noova.

Spar kilowattimer, ikke bare øre per kilowatt

Høye strømregninger har gjort at mange den siste tiden har blitt mer opptatt av strømprisen. Mens man kan spare noen øre per kWh på å bytte leverandør, er det store penger å spare på å se på forbruk og forbruksmønster.

For de fleste norske bedrifter vil det være mer å tjene på energisparingstiltak enn å jakte pris, den billigste strømmen er den du ikke bruker.

– Vi anslår at norske bedrifter kan spare mellom 10 og 30 prosent av strømforbruket sitt, noen enda mer. Undersøkelser viser at nordmenn er verdensmestre i strømforbruk og for de fleste norske bedrifter vil det være mer å tjene på energisparingstiltak enn å jakte pris, den billigste strømmen er den du ikke bruker, sier Kjensli.

Kompetansen vi trenger for å ta bærekraftige valg

Den samme erfaringen har daglig leder i Robot Norge Kenneth Nilsson. De utvikler og leverer robot og automasjonsløsninger. Produksjonen krever mange maskiner som bruker mye strøm, og Nilsson forteller at det stadig ringer strømleverandører med tilbud om noen øre billigere pris.

Kenneth Nilsson i Robot Norge er glad for den tette oppfølgingen de får av strømselskapet sitt Noova.

– Men vi sparer mer på å følge med på forbruket vårt. Det viktigste for oss er å bruke minst mulig og at vi har en leverandør som hjelper oss med det. Det tjener vi mest på, sier han.

Dette ble ekstra tydelig i høst da Noova tok kontakt med Robot Norge, fordi de la merke til et uforklarlig høyt strømforbruk. En gjennomgang av ventilasjonsanlegget, viste at en sensor var ødelagt og at anlegget sto på fullt hele døgnet.

Ved å rette feilen og endre innstillingene slik at ventilasjonsanlegget ble styrt etter når det var folk i lokalet førte til at Robot Norge greide å kutte 25 prosent av strømforbruket sitt.

Noova har kompetansen vi trenger for å ta bærekraftige valg, i motsetning til strømpusherne som bare vil selge mest mulig strøm. Noe så enkelt som automatiske portåpnere reduserer strømregningen ganske så mye. For oss er det viktig å ha innovative og løsningsorienterte leverandører.

– Dette betyr en årlig besparelse på mellom 50 000 og 70 000 i året for oss. Noova er en strømleverandør som gjør ting litt annerledes, de har kompetansen vi trenger for å ta bærekraftige valg, i motsetning til strømpusherne som bare vil selge mest mulig strøm, sier Nilsson.

Kjartan Kopren i Noova (t.v.) har jobbet tett med Kenneth Nilsson og Robot Norge for å kutte strømforbruket hos bedriften.

Logic Energy - følger strømbruken

Det var energioppfølgingssystemet Logic Energy som fanget opp feilen hos Robot Norge. Kjartan Kopren, regiondirektør for Noova Vest forklarer at dette systemet ikke krever noen installasjoner eller sensorer, men at man isteden bruker tilgjengelig data fra værstasjoner og kundens strømmåler.

– Systemet ser på strømforbruk i forbindelse med temperaturen ute, og når det er folk i bygget, og varsler når det er faktorer i energiforbruket som kunden bør ta tak. For eksempel om man bruker mye strøm når temperaturen tilsier at bygget ikke trenger oppvarming eller nedkjøling, sier Kopren

Systemet Logic Energy gir ikke bare oversikt over strømforbruk, men rapporterer også på bærekraft.

I Robot Norges tilfelle var det et høyt strømforbruk i helger og på natten, når det ikke var folk i lokalet, som fikk varsellampene til å lyse.

– Dette er et godt eksempel på hvordan små grep kan gi store utslag på strømregninga. Sammen finner vi forbedringspotensial, og uten at man en gang merker det i lokalet sparer vi store mengder strøm, sier Kopren.

Kuttet strømforbruket 40 prosent

Strømforbruk til oppvarming og ventilasjonsanlegg er ofte det som dominerer på strømregningen. Etter en måned som kunde hos Noova fikk OEG Offshore sin første forbruksrapport og sammen gikk de gjennom forbedringsmuligheter.

Kjetil Skaaren (t.v.) og OEG Offshore greide å kuttet drastisk i forbruket etter å ha sett rapporten på energibruken.

– Jeg fikk virkelig en aha-opplevelse da jeg skjønte hvor lett det var å gjøre noe med energibruken. Det var bare noen få grep som skulle til, sier daglig leder i selskapet, Kjetil Skaaren.

Det viste seg blant annet at åpne porter gjorde at bedriften brukte unødvendig mye strøm på på oppvarming.

– Noe så enkelt som automatiske portåpnere reduserer strømregningen ganske så mye. Og selv om vi trodde ventilasjonsanlegget var regulert, viste det seg at det sto nesten på fullt om natten og i helger, sier Skaaren.

– Vi sparte energi, og ikke minst penger allerede etter en uke med Noova. Jeg hadde aldri forventet at vi kunne kutte hele 40 prosent, fortsetter han.

Tar kontroll med sensorer

– Nå mer enn noensinne er bærekraft viktig for norske selskap. Hvordan vi bruker energi påvirker samfunnet vi lever i. Som bedrift er det å vite hvordan, hva og når man bruker energi helt essensielt for å ta riktig steg mot å bruke mindre, og ikke minst bruke energi på en smart måte, sier Kjensli.

I tillegg til Logic Energy, som ikke krever noen installasjon, er det mulig å bygge ut løsningen med sensorteknologi for å få full kontroll.

– Sensorer gir økt innsikt over strømforbruket, slik at bedrifter kan ta mer energismarte valg.

Ventilasjonsanlegg og oppvarming av lokaler er ofte mye energi, men det er også her man mest sannsynlig sløser mest – og dermed kan spare mest.

Kontoret stengte, men energiforbruket var fremdeles høyt

Selv om pandemien har redusert aktiviteten i kontorlokalet i Fabrikkveien 7 drastisk, var likevel strømbruken høy. Noe som resulterte i svært høye kostnader, også for leietakerne i bygget.

Med dagens strømpris tilsvarer kuttet i strømforbruk hos Fabrikkveien 7 hele 380 000 kroner spart i året. Daglig leder Gert Gill er svært fornøyd med de energismarte valgene de har tatt.

– Vi installerte temperatursensorer som ga innsikten de trengte for å optimalisere strømforbruket både etter inneklima og om det var folk i lokalene, sier Kopren i Noova

De reduserte sitt forbruk med 40 prosent – noe som med dagens strømpris tilsvarer 380 000 kroner i året.

Noova har benyttet seg av ny og spennende sensorteknologi som gir oss et godt bilde av vårt faktiske forbruk.

– For oss er det viktig å ha innovative og løsningsorienterte leverandører. Noova har benyttet seg av ny og spennende sensorteknologi som gir oss et godt bilde av vårt faktiske forbruk. Hvordan bruken av kontorlandskapet vårt er, slik at vi kan fortsette å jobbe energismart i fremtiden, forteller Gert Gill, daglig leder i Factory no.7 Property AS

