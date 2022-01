– Hindringene er ikke store i det hele tatt. Vi har flere løsninger for forskjellig bruk på tvers av hele verdikjeden, som fjernassistanse, opplæring, montering, inspeksjon og plukking for logistikk og lager-industrien. Våre applikasjoner støtter mobile enheter, nettlesere samt smartbriller. De billigste lisensene på dette koster under et tosifret Euro-beløp per bruker, noe som er billig for selv små selskaper. De første stegene mot Industri 4.0 er derfor veldig rimelige.