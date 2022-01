Slik tar de igjen forspranget innen digitalisering

Fraktforsendelser rundt om i verden spores ved hjelp av RFID-brikker, GPS-lokalisering av fraktcontainerne og transportlogistikken er digitalt styrt og sentrallageret er automatisert.

Logistikkindustrien er i stor grad digitalisert.

Likevel er den ikke i nærheten av å utnytte sitt potensiale innen digitalisering. Kun noen få selskaper bruker opplevd virkelighet (AR), blokkjede eller kunstig intelligens (AI).

Allerede i 2019 ble Bitkoms undersøkelse rundt logistikkprosesser kjent. Den viste at 79% av mer enn 500 selskaper innenfor logistikkbransjen opplevde store utfordringer innenfor digitalisering.

De siste årene har bransjen gjort betraktelige fremskritt rundt håndteringen av leveransene i leddet ut mot mottaker. Både næringsliv og forbruker opplever at behovene dekkes.

For mange forbrukere og bransjer har åpenheten av karbonavtrykket rundt frakt gjort det nødvendig å detektere og digitalisere deler av leveringskjeden. Så effektiviteten rundt transport av råmaterialer, deler og gods er nå like viktig for inntjeningen som for miljømessige årsaker.

Økonomisk oppside

Uansett hvor høyt vi i Norge nå verdsetter selskaper som viser ekte engasjement og ikke bare grønnvasker seg selv, er det unektelig en økonomisk oppside rundt digitaliseringen.

Det kan ligge solide gevinster i softwareløsninger eller forbedring i varelagerstyring. Roboter og datainnsamling kan til slutt automatisere hele lageroperasjonen.

Den tyske spedisjonsgiganten DHL har undersøkt og funnet ut at 95% av logistikkeksperter i industrien ikke kan eller vil utnytte digitaliseringen til fulle. Det største problemet er frykten for at nyutviklinger på forskjellige steder i leveringskjeden på samme tid øker effektiviteten så mye at selskapene ikke makter å holde følge med tempoet.

De minste oftest lammet

Slike endringer er ofte influert av nyskapninger som roboter, blokkjede, opplevd virkelighet, kunstig intelligens og sensorteknologi. Forskjellige systemer er komplementære overfor hverandre og samarbeider. Men ofte er de ikke kompatible med selve prosessen. Spesielt hos små og mellomstore bedrifter og krever bemanning med ekspertise og ressursbruk som lammer kapasiteten.

Teknologiselskaper som TeamViewer kan hjelpe selskaper til å gripe om fordelene ved digitalisering og ta bort ulempene mange frykter. Fjernteknologi-pionéren lar nå flere bransjer og sektorer ta del i sin ekspertise.

For eksempel opplevd virkelighet-applikasjoner for logistikkbransjen.

– Ved hjelp av visuell assistanse gjennom AR-teknologi, gjør mennesker mindre feil og jobber langt mer effektivt og presist, forteller Hendrik Witt som er produktsjef hos TeamViewer.

– Hos DHL ser vi rundt 15% økning i effektiviteten som resultat, sier han.

En fulldigitalisert leveringskjede gir økt effektivitet. Unødvendig transport unngås ved bedre bruk av kjøretøy og fraktskip, samt at lungekapasiteten optimaliseres personalkostnadene reduseres når planleggingen blir bedre.

Fjerner et problem

Det som fortsatt vil være en stor utfordring er leveransene, og den siste biten, ut til sluttbruker. Personen som kjører ut en pakke er ofte ansatt under dårlige vilkår og har lav kompetanse, det har nyhetssaker avslørt om forholdene i Norge den siste tiden.

Om automatisering introduseres på denne siste biten av logistikkjeden, vi dette problematiske området forsvinne for godt.

Alle som har besøkt en moderne containerhavn, har sett førerløse transporter som sømløst og på nesten magisk vis flytter containere rundt om mellom skip og lager. Det bør gi en pekepinn på hvordan menneskefri logistikk i fremtiden kan bli. Men teknologien er langt fra ferdig utviklet og mennesker vil fortsatt være uerstattelige. Ved å kutte utgifter til lavkompetanse personell ved digitalisering, kan pengene investeres i høykompetente mennesker.

