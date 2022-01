Som skapt for norske forhold

På papiret er TAG Heuer Aquaracer Professional 200 en nær perfekt match for oss her i nord. Med solid kasse og lenke av rustfritt stål, ripesikkert safirglass og 200 meters vannresistens, er klokkene i den nye kolleksjonen rustet for vær, vind og aktiviteter i både det våte og tørre element. Luksuriøse verktøyklokker som takler alt fra isklatring til speedgliding – men som også passer til jobb og afterwork.

Fortid møter nåtid

Bak Aquaracer Professional 200 ligger over fire tiår med rike tradisjoner innen produksjon av dykkerklokker. Satsingen begynte med introduksjonen av den ikoniske Heuer Ref. 844 i 1978, mens navnet "Aquaracer" ble innført i 2004. Sammen med fjorårets Aquaracer Professional 300, overtar den nye kolleksjonen stafettpinnen som de ultimate sportsklokkene fra TAG Heuer.

Både teknisk og estetisk er flere av trekkene nedarvet gjennom generasjoner. Signaturer som den tolvkantede bezelen tegner en direkte slektslinje til tidligere modeller fra TAG Heuer, inkludert forløperen Aquagraph fra 2002. Dykkerkronografen fremhevet merkets innovasjon og know-how innen profesjonelle verktøyklokker, og ble i sin tid testet og godkjent av U.S. Navy SEALs – den myteomspunnede spesialstyrken underlagt den amerikanske marinen.

Samtidig etablerer Aquaracer Professional 200 en ny og distinkt identitet, som allsidige og luksuriøse sportsklokker tilpasset en moderne livsstil. Både kasse og lenke er slankere enn før, og kombinasjonen av børstede flater og blankpolerte detaljer bidrar til et tidløst og raffinert uttrykk.

Kombinert med egenskaper som roterbar dykkerbezel, tallskive med selvlysende Super-LumiNova, skrukrone og dobbel sikkerhetslås med 7 mm forlengelse, hersker det ingen tvil om at fokuset på eleganse ikke har gått på bekostning av ytelse. Hver eneste klokke gjennomgår også omhyggelig testing ved TAG Heuers manufaktur i La Chaux-de-Fonds, med kontroller av presisjon, vannresistens og soliditet.

Mange valgmuligheter

Aquaracer Professional 200 kommer i en rekke ulike utførelser, med alternativer for størrelse, urverk og fargepalett. Modellene med 40 mm diameter er tilgjengelige i totalt fire varianter, hvor to er utstyrt med selvtrekkende mekaniske urverk, mens de resterende to leveres med kvartsurverk. For modellene med 30 mm diameter er to automatiske, mens de øvrige fem er basert på kvarts.

De automatiske modellene med mekanisk urverk kjennetegnes av tallskiver med datovindu og sort eller blå gradert farge – såkalt fumé. For de to største har skiven et horisontalt mønster, mens utgavene på 30 mm har skiver av perlemor og indekser med diamanter.Variantene med kvartsurverk leveres uten dato, men bygger ellers på samme estetiske uttrykk som de mekaniske søskenmodellene.

Tradisjonelt har baksiden av Aquaracer-modellene vært gravert med en antikk dykkerhjelm, men årets nykommere dekorert med et kompass. Symbolet fanger selve ånden til den nye Aquaracer Professional 200 – moderne luksuriøse verktøyklokker skapt for alle livets små og store eventyr.

TAG Heuer – utvalgte milepæler

1860: Edouard Heuer åpner sitt første urmakerverksted i Saint-Imier, Sveits. 1887: Heuer tar patent på en oscillerende pinjong som forbedrer kronografenes funksjonalitet. 1916: Heuer utvikler stoppeklokker med en presisjon på et femtidels og et hundredels sekund. 1958: Jack Heuer starter å jobbe i selskapet, og blir etterhvert fjerde generasjon Heuer i lederstolen. 1962: Autavia introduseres og er den første kronografen med eget modellnavn. 1963: Første generasjon av den ikoniske kronografen Carrera lanseres. 1969: Heuer introduserer verdens første selvtrekkende mekanisk kronografverk, Calibre 11. Urverket brukes i Autavia, Carrera og den nye Monaco. 1978: Heuer lanserer den legendariske dykkerklokken Ref. 844. 1985: Techniques d'Avant Garde overtar selskapet og endrer navnet til TAG Heuer. 1999: TAG Heuer blir en del av LVMH Möet Hennessy Louis Vuitton. 2004: Første generasjon Aquaracer dykkerklokker lanseres. 2015: TAG Heuer Connected blir den første sveitsiske smartklokken i luksussegmentet.