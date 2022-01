Slik blir økonomien din vurdert

Kredittsjekken din kan sees på som din "økonomiske attest" og forteller hvor høy risiko det er forbundet med å låne deg penger. Er kredittsjekken din god, får du låne penger til en god rente, og er den dårlig vil du ha problemer med å få lån, og må gjerne betale en høyere rente.

Bankens hemmelige våpen

Alle som låner andre penger, eller får betalt for en vare på et senere tidspunkt, må vite noe om risikoen ved å la motparten låne penger. Det er her kredittscoren din kommer inn. Kredittscoren går fra 1 til 100, der en score på 100 er best, og forteller at det er tilnærmet risikofritt å låne deg penger. Med andre ord – har du en god kredittscore, er det lav risiko å låne deg penger og du skal derfor ikke betale en høy rente for å låne penger!

Denne hemmeligheten er det stadig flere som blir klar over, og mange ønsker derfor å kredittsjekke seg selv. Når du kredittsjekker deg selv, ser du den samme dataen som banken gjør, og du vet derfor hvilken verdi banken setter på deg.

Samtidig er det viktig å påse at det ikke er feil i kredittsjekken, eller betalingsanmerkninger du ikke vet om. Om du oppdager feil kan Defero hjelpe deg med å fortelle kredittbyrået om det.

Alt i en løsning

Defero viser deg kredittsjekken din, men de kan også innhente gjeldsdataene dine fra gjeldsregisteret, slik at du får en totaloversikt over både kredittdata og gjeld. Det geniale er også at de viser deg hvilke renter du kan få på både bolig, bil og forbrukslån – basert på dine økonomiske data.

Videre har Defero også en budsjettfunksjon som hjelper deg å holde kontroll over økonomien, samt gir deg tips til hvordan du kan forbedre den.

Om du ønsker det, kan du også benytte deg av funksjonen «Min Gjeld» som analyserer gjeldssituasjonen din og viser deg hvilken gjeld du eventuelt bør kvitte deg med, og hva effekten av dette vil være.



Defero er helt gratis å bruke, men inneholder enkelte annonser som er frivillig å benytte seg av

Kredittscore og betalingsanmerkning – nøkkeldata

I kredittrapporten din finner du mye informasjon, men det viktigste er kredittscore og eventuelle betalingsanmerkninger. Kredittscoren din går fra 1 – 100, og forteller hvor sannsynlig det er at du ikke vil betale regningene dine de neste 12 månedene.



Har du en eller flere betalingsanmerkninger, vil kredittscoren din automatisk bli skadet av dette. Det er derfor essensielt å unngå betalingsanmerkninger.



Kredittscore er den viktigste informasjonen i kredittrapporten din, fordi den brukes direkte av bankene. En del banker gjør en automatisk vurdering av kundene sine, og der spiller kredittscore en enda viktigere rolle. Søker du om lån hos en digitalbank, og har en kredittscore under det de anser som «bra», vil du få automatisk avslag.

Defero har analysert dataene til sine 230 000 medlemmer og har matchet kredittscorenivåer og rentene til medlemmene innen hver scoregruppe:

Det er forøvrig verdt å merke seg at kredittscoren din oppdateres kontinuerlig, for eksempel når du flytter. Scoren i din Defero rapport oppdateres hver gang du logger på brukeren din, slik at det er enkelt å følge med om det skjer endringer.