Søker investorer til bransjeoppgjør

Administrerende Direktør i Key Account, Carsten Stryhn

Før emisjonen har startet er det allerede flere som har forhåndstegnet seg og ønsker å være med på bransjeoppgjøret. Forretningsmodellen er bygget for å minimere risiko og skape størst mulig grunnlag for vekst, og ikke minst forutsigbar inntjening.

– Vi skal ha en emisjon for å hjelpe selskapet vokse videre. Dette skal gjøres på en kontrollert måte. Det er en bransje med liten risiko og vi skal tjene penger, forteller administrerende direktør, Carsten Stryhn.

Han brenner for å fornye bransjen og gleder seg til å få flere med på eiersiden.

- Investorene skal få hele 50 % av resultatet, så her er det bare å hive seg rundt!

Emisjonen gjøres via FolkeInvest og Key Account har som mål å hente mellom to og fire millioner kroner.

Ønsker ikke å være som alle andre



Key Account er en totalleverandør av økonomitjenester for bedrifter i alle størrelser. Nå utfordrer de en satt bransje. De tilbyr styringsinformasjon og beslutningsgrunnlag som en hyllevare som kan bestilles direkte på nettet. For investorer er dette en unik mulighet til å investere i en bransje hvor prisingen og inntjeningen er høy, og hvor eierskap normalt er forbeholdt et partnerskap.

Kundene til Key Account kan til enhver tid sette sammen et kompetanseteam for å avlaste eller utvikle egen organisasjon. I tillegg tilbyr Key Account en unik «sikkerhetskopi-tjeneste», som betyr at de tar ansvar for hele, eller deler, av regnskapsfunksjonen på kort eller lengre sikt. Dette kan for eksempel være ved sykdom, permisjon eller endret behov hos kunden. Mer tradisjonelle vikartjenester innenfor både regnskap og ledelse inngår selvsagt også som en del av Key Accounts totalleveranse.

Selskapet er opptatt av å kunne levere tjenester til alle bedrifter, uavhengig av om de har outsourset økonomifunksjonen eller ei. Derfor lansere selskapet nå en ny tjeneste som garantere bedrifter tilgang på økonomiressurser innen 24 timer. Det vil si at selskaper som har egen økonomiavdeling får en backup-tjeneste som sikre fortsatt drift.

Bli eier i Key Account