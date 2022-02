Levert hjem eller digitalisert. Tar det av nå?

Hjemlevering – fra produkter til tjenester

Hjemlevering av fysiske produkter har tatt av under koronakriser og nedstenginger. Det er faktisk netthandler som står for all veksten i norsk handel, meldte NHO i november.

Men hva med tjenester? Vil vi også se en «hjemifisering» der? Professor i innovasjon ved NHH, Tor W. Andreassen, mener at den «teknologiske bråmodningen» vil skape digitale innovasjoner innen tjenestesektoren. Tjenester som i dag krever at vi fysisk drar et sted, vil i økende grad komme hjem til oss, enten fysisk eller virtuelt.

Selv har vi sett at mange bedrifter har behov for å få IT-utstyr levert hjem til de ansatte i stedet for på kontoret eller nærmeste utleveringssted.

Hjemlevering av mat har slått an. Som ett av mange eksempler - se på denne skjermdumpen dra fra den digitale matbutikken Oda rett før jul.

Bildet fra bittelille julaften viser at det var umulig å få levert mat fra Oda på julaften eller lille julaften. Erfarne Oda-brukere forteller at de aldri har opplevd dette før. Så lenge kundene får en god handleopplevelse, er nok dette en indikasjon på hva som venter dagligvarehandelen framover.

La oss se på noen flere eksempler på hva som kan "hjemifiseres":

Trening

Kampen mot «koronakroppen» begynte tidlig. SATS lanserte sitt digitale treningssenter allerede 13. mars 2020, og hadde over 170 000 deltagere de to første ukene. Andre kjeder som Spenst og Family Sports Club har også kastet seg på trenden, og der kan du delta i virtuelle gruppetimer for crosstraining, yoga og styrke eller delta i forelesningsserier hvor du får råd fra personlige trenere, kostholdsrådgivere og fysioterapeuter. 1:1-sesjoner med personlige trenere har også skutt fart.

Helsetjenester

Digitaliseringen av helsesektoren har også tatt av. Da Norge ble stengt ned ble antall e-konsultasjoner omtrent tidoblet. Videosamtale med legen kan være en god løsning i tilfeller hvor man ønsker å unngå å oppsøke steder det kan være smitte, så lenge en klinisk undersøkelse ikke er nødvendig. Andre helsetjenester som psykolog og logoped kan også tilbys digitalt i større grad, og da gjennom trygge, krypterte løsninger.

Eiendom

Eiendomsmeglere har også blitt utfordret til å tenke nytt. Røisland & Co har utviklet en plattform for 3D-visning med spillgrafikk, hvor kjøpere kan bevege seg rundt virtuelt mens de snakker med megler på telefon. Her illustrert av eiendomsmegler Lars Bratseth, som viser en terrasse i boligprosjektet Vannkunsten i Bjørvika i Oslo.

Rådgivning og coaching

Coaching over nett er blitt stort. For oss som har hatt hjemmekontor i lang tid og blitt vant til videokonferanser, er nok terskelen for digital coaching lavere. Siden denne typen tjenester er samtalebaserte, kan man se for seg andre typer rådgivning også, både innenfor bedriftsmarkedet og i privatmarkedet.

Undervisning

I skolen er det stor forskjell på hvor digitale lærerne har vært. Noen har basert seg på lekser, mens andre har kjørt undervisning via Teams. Selv om nettundervisning ikke er noe nytt, der MOOC har vært en greie i årevis, har akademia fortsatt en vei å gå. Det ser ut til at koronakrisen har gitt dem pushet de trengte. Ifølge den tidligere nevnte professor Tor W. Andreassen har universitets- og høyskolesektoren fremskyndet nettbasert undervisning og veiledning med nesten 10 år – og det er svært gledelig.

Konserter og teater

- En digital konsert blir aldri utsolgt, påpeker musikkviter Audun Molde i magasinet Ballade. Han tror ikke at live-konserter kommer til å dø ut, men at det ligger spennende muligheter i å utvikle digitale musikkopplevelser som et standalone-produkt. Det gjelder også andre sceneopplevelser som for eksempel teater. Det Norske Teatret var tidlig ute med å annonsere at de ville finne nye veier å nå ut til publikum . På Facebook-sidene deres kan du fortsatt se teaterstykker.

Både teater og konserter kan nok fungere godt og se etter pandemien for dem som bor langt unna konsert- eller teaterscenen.

Kunst og kultur

Folk kan også nyte kunst og kultur fra divanen. Google har gått sammen med 1200 ledende museer, så du i Google Street view-stil kan bevege deg rundt i kjente museer som Guggenheim i Bibao, Munch-museet i Oslo og Van Gogh-museet i Amsterdam.

Ikke alt kan digitaliseres

Ikke alle tjenester kan digitaliseres, men tjenester man tradisjonelt har måttet oppsøke, vil nok bli vanligere å få levert i hjemmet. Frisørtjenester, hudpleie, massasje, akupunktur, tatovering og piercing er nærliggende eksempler.

Og ikke alt vil vare ...

Digitaliseringen har skjedd over hele fjøla – men ikke alt vil vare. Knut Arild Hareide utførte historiens første virtuelle veiåpning , Oslo Maraton arrangerte det virtuelle løpet 17. Mairaton med medalje og t-skjorte til deltagerne, og til og med minnestunder og bisettelser har blitt virtualisert. Og selv om du har kunnet gå på alpakkavandring i Bjørneparken på Flå, eller slå ihjel en time med «tropisk preik» på Akvariet i Bergen, vil det aldri erstatte opplevelsen av å være der fysisk.

På den andre siden har nok disse stedene oppdaget at slike virtuelle vandringer kan være god markedsføring som de vil fortsette med.

Vi tror i alle fall at virtual reality-utstyr vokser seg ut av gaming-verdenen og blir tilgjengelig både på jobb og fritid for et bredt lag av folket

For deg som ser deg etter morsomme aktiviteter som kolleger kan gjøre i pauser eller som networking - look no further.

Hva tenker du? Hvilke tjenester tror du vil bli digitalisert eller gjort tilgjengelig for hjemlevering fremover? Vi hører gjerne fra deg.