Magiske vinteropplevelser på Sørlandet

For skientusiaster er Hovden et perfekt sted å starte Sørlandsturen. Skianlegget har totalt 33 løyper, fem skitrekk og to heiser. Du blir fraktet over 1100 meter over havet og det er fjelltopper så langt øyet kan se. Enten du foretrekker lange carvingtraseer, terrengpark, utfordrende skogsløyper eller bratte, upreppet heng under heisene finnes det løyper for deg. Dersom du foretrekker langrenn er det hele 180 kilometer med løyper som går opp i høyfjellet. Det lille tettstedet Hovden ligger i Setesdal og har et lite sentrum hvor det er flere butikker, spisesteder, overnattingsmuligheter og populære utesteder for afterski.

Opplev fjellet fra et nytt perspektiv

Når du først er i Setesdal bør du utnytte deg av de flotte fjellene i området. Hos TrollAktiv i Evje kan du leie truger og bli med på guidede trugeturer, eller utforske området på egenhånd. TrollAktiv har et vidt tilbud av aktiviteter for både store og små: Bli med på paintball, prøv deg i en pil og bue-park, lær om snøskred eller ta en topptur på randonee. De mange fjelltoppene utgjør et nydelig landskap som er perfekt enten du går på ski eller truger.

Skitur på Hovden Øyvind Salvesen Hovden

En annen dal som er verdt et besøk er Sirdal. Her finner du en egen Huskyfarm hvor du og ditt reisefølge kan være med på hundesledeturer i urørt natur. Eieren av gården har drevet med polarhunder i over 30 år og brenner for at både hundene og gjestene skal ha en herlig opplevelse. Det arrangeres forskjellige aktiviteter i forhold til dine ønsker og ditt ferdighetsnivå. Etter en morsom tur med hundene kan du koble av på gårdens eget villmarksspa. Her kan du utfordre deg selv med et isbad i elven, synke ned i en varm stamp eller en sauna.

Vinter i skjærgården

Er du tøff nok til å isbade er det mange muligheter for dette i Sørlandets skjærgårder. Et forfriskende vinterbad fører til at det frigjøres et hav med endorfiner i kroppen, og det får kroppen til å våkne i et nytt modus. Et alternativ til et rent vinterbad er å bli med på Kote Nulls “Under overflaten”. Her drar dere ut for å sanke havets delikatesser enten det er ved å stå med fiskestang, trekke teiner eller fridykke etter det som finnes på havets bunn. Med på turen er en kokk som tilbereder råvarene dere finner. I tro Sørlandsstil handler dette om å slappe av i vannkanten og nyte dagen med god mat og i godt selskap.

Sjømat er best om vinteren

Når det kommer til kost og losji kan Sørlandet by på flere opplevelsesrike steder. To som går hånd i hånd er overnatting på Lindesnes havhotell og en utsøkt middag på Under. Michelin-restauranten trenger ingen introduksjon. Den er blitt kjent for fantastisk mat med kortreiste råvarer, og noen av dem er så kortreist at de er plukket på utsiden av restauranten. Å sitte i restauranten og se på undervannslivet på utsiden av vinduene er en uforglemmelig opplevelse. Mange kombinerer restaurantbesøket med en overnatting på Lindesnes havhotell. Med Lindesnes Fyr som nærmeste nabo har hotellet fantastisk utsikt over Skagerrak. Gjestene får dessuten gratis inngang til fyret og kan se hvordan det lyser opp i nattemørket.

Tretopphyttene på Sørlandet har blitt svært populære de siste årene. Visit Sørlandet

En annen kulinarisk destinasjon er historiske Boen Gård. Her får du servert lokal og sesongbasert mat som lam fra utmarken og villaks fra Tovdalselva. I deres egen hage høster kjøkkenet grønnsaker, frukt, bær, urter og honning. Alt med fokus på å skape retter som lar hver råvare skinne. Mange velger også å overnatte på gården. Hovedhuset fra 1813 er grundig restaurert og tidsriktig innredet, det er omringet av en flott park og gir deg en følelse av å reise tilbake i tid.

En alternativ overnattingsmulighet som har blitt svært populær de siste årene er i forskjellige tretopphytter spredd rundt om på Sørlandet. Som navnet tilsier overnatter du i en komfortabel hytte tett oppunder trekronene. Her kommer du bort fra byens støy og kan slappe av og nyte naturen til det fulle. For livet skal være avslappende på det glade Sørlandet, uansett hvilken årstid du kommer på besøk.