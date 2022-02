Maskinfører i skyene

– Jeg snakker ofte med bransjekolleger som strever med store papirbunker. Det hadde aldri gått her. Aldri, understreker daglig leder Morten Langvik i Langvik Maskin.

Entreprenørselskapet med base i Nordmarka omsatte for 17 millioner kroner i fjor, og har hatt formidabel vekst det siste året. Selskapet sikret seg en kommunal kontrakt verd fem millioner kroner i nye Tau sentrum, og har gått fra to til åtte ansatte på et år. Morten Langvik holder to stødige hender på spakene.

Med et automatisert og brukervennlig regnskapssystem - PowerOffice Go og et brukervennlig dokumentasjonssystem via app - SmartDok har han full kontroll på økonomi og likviditet.

– Det er ikke akkurat regnskap du drømmer om når du starter opp som entreprenør. Jeg gruet meg til den delen av driften, men det ble mindre skummelt da jeg fikk presentert PowerOffice Go. Det var enklere enn forventet, og hvis jeg forstår det, da forstår alle det, sier Langvik.

- SmartDok er en app for oss entreprenører. I dette systemet ligger alle varene våre med en pris, samt alle maskinene våre. Så når gutta registrerer timene sine, så synkes dette over til PowerOffice Go.

Kjører lønn med et tastetrykk

En ny kunstgressbane tar form på Fiskå i Nordre Strand, et spleiselag mellom ulike næringslivsaktører i regionen. Tobias Sunde er i gang med grunnarbeider, og fører arbeidstimer, maskintimer, rørdeler og andre utlegg direkte i appen SmartDok på mobilen.

– Her har vi oversikt over alle prosjekter. Jeg legger inn alle kostnader og bilag fortløpende. Det er så enkelt at det er vanskelig å gjøre feil, sier Sunde.

Han ønsker å trekke frem hvor enkelt det er å dokumentere på prosjektene.

- I SmartDok-appen som vi bruker ute i felt får vi opp de forskjellige prosjektene vi har. Vi kan til og med føre timer på underprosjekter om det skulle være, som for eksempel kabelgrøfting til et større prosjekt, forteller Sunde.

- Når gutta ute har registrert timer eller varer på prosjektene, så får jeg det inn i SmartDok her på datamaskinen. Jeg ser over og godkjenner, og dermed er det automatisk over i PowerOffice Go, sier han videre.

Bransjesystemet SmartDok er integrert med PowerOffice Go. Alt Sunde og kollegene fører på prosjekter legges automatisk inn i det skybaserte regnskapsprogrammet. Når Morten Langvik skal fakturere og kjøre lønn, er det meste av jobben allerede gjort.

– PowerOffice Go oppretter ferdige fakturaforslag som jeg kan justere og sende ut fortløpende. Både fakturering og lønnskjøring er automatisert, jeg trenger kun å godkjenne timer og utlegg. Det sparer meg for mye arbeid, sier lederen.

Regnskapsfører og daglig leder i Addvant, Morten Mæhle, har ansvaret for regnskapet til Langvik Maskin.

– Jeg er avhengig av å ha ekstern regnskapsfører med på laget. De betaler regningene for meg og hjelper meg å ha full kontroll over selskapets økonomi. Det høres ut som mor mi jobber her, sier entreprenøren og ler.

Kutter kostnader med økonomistyring i sanntid

Med PowerOffice Go er det heldigitale regnskapet alltid ajour. Morten Langvik har til enhver tid oversikt over likviditet og økonomi, som gjør det enklere å ta strategiske beslutninger.

– Mens andre får kvartalsrapporter har jeg innsikt i økonomien fra dag til dag. Jeg ser hele tiden løpende kostnader mot budsjett og slipper å arbeide i blinde. Det gir god oversikt, sier han og legger til:

Og med SmartDok som dokumentasjonssystem minimerer kunden svinnet.

– Når alle ansatte fører kostnader daglig i appen, har vi kontroll på hvert prosjekt. Mangler det hundre tonn grus på et prosjekt får jeg luket det ut med det samme. Det er penger rett på bunnlinja, sier lederen.

Har han spørsmål, er regnskapsfører et klikk unna i chatfunksjonen i programmet. Når regnskapet er digitalt, får regnskapsfører frigjort tid til å se bak tallene og tre inn i en mer rådgivende rolle.

– Addvant er på hugget. Der er det ingen kjære mor, men det trenger jeg, sier Morten Langvik og ler igjen.

