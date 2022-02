Japansk gastronomi er en foodies drøm

Mange forbinder japansk mat med sushi, tempura og ramen, men dette er bare en liten del av deres kjøkken. Japanerne er kjent for å være svært ydmyke og beskjedne, noe som er i tråd med deres buddhistiske tro. Dette kan du også se i maten - de bruker enkle råvarer og er flinke til å servere mat etter sesong.

Japan Japan ligger i Øst-Asia og består av 6852 øyer. Øygruppen har en langstrakt, buet form som strekker seg over 3300 km fra nord til sør. Blant de nærmeste naboene finner du Sør-Korea, Russland og Taiwan. I 2019 hadde Japan en befolkning på 126,17 millioner innbyggere, tilsvarende 1,6 % av verdens befolkning. Landet er omtrent like stort som Norge i areal. 70 prosent av landet er dekket av fjell og skog, og spesielt på øya Honshu er det høye fjell, med Fujisan (Fuji-fjellet) på 3776 meter som det høyeste. Japansk natur byr på snødekte Hokkaido i nord og subtropisk jungel og korallrev utenfor Okinawa i sør, mens et mylder av kulturelle opplevelser venter i byer som pulserende Tokyo og sjarmerende Kyoto.

Den verdensberømte Michelin-guiden har virkelig omfavnet den japanske matkulturen. Når de nye stjernene ble offentliggjort i november var det 847 restauranter bare i Tokyo, Kyoto og Osaka med den anerkjente utmerkelsen. Professor i gastrofysikk og kulinarisk matinnovasjon,Ole G. Mouritsen, mener at Michelin-stjernene er velfortjent.

– Det mange japanske Michelin-stjerner vitner om er at verden virkelig har fått øynene opp for det japanske kjøkkenets fokus på enkle tilberedningsmetoder med dyp respekt for råvarene, omsorg for umami-smak og munnfølelse.

Shojin ryori i Tokyo

– Man får ikke dårlig mat i Japan – legg turen innom sidegater og besøk en av de mange små familiedrevne izakayaer (en type japansk restaurant). Her blir det laget sunn og velsmakende mat av markedenes ferskeste råvarer, forteller Mouritsen.

I den Michelin-guiden for Tokyo 2022 er det Hele tolv restauranter som er oppe i tre stjerner. Det er også 229 restauranter som kommer under Bib Gourmand-kategorien. Dette er spisesteder som har god kvalitet til en god pris.

Foodiens beste tips

En som elsker japansk gastronomi er matskribent og blogger Helle Øder Valebrokk. Hun har flere favorittretter som anbefales.

– Jeg elsker estetikken man finner i enkelte retter som sushi og sashimi, men samtidig elsker jeg også den fetere siden av japansk gastronomi. Tonkatsu en av favorittene. Det er tynne schnitzler av svin vendt i panko som friteres. De blir servert med strimlet kål, ris og en helt spesiell saus. Det er ekte comfort food. Dette får du på egne tonkatsu-restauranter.

Hun trekker også frem udon-nudler, gyoza og den populære ramen-retten “tsukemen”.

– Tsukemen er kanskje den beste ramen-typen jeg spiser. Dette er tykke nudler som dyppes i en kraftig og fet kraft smaksatt med bonito. Her må du forvente å stå i lang kø på de beste stedene.

Øder Valebrokk forklarer at det ofte er køsystemer på de mest populære spisestedene, og at du noen ganger må stå i kø for å få en kølapp. Da kan du gjøre ting i mellomtiden og komme tilbake til plassen din i køen.

Shinyokohama raumen JNTO

– Når du kommer inn i restauranten er det vanlig at du bestiller det du skal ha av mat og drikke i en automat og betaler med en gang. Alt står på japansk, så her kan alt skje. I vinduene på spisestedene står 3D-versjoner av rettene på menyen. Disse 3D-modellene koster en liten formue å lage. Jo finere modeller av rettene, jo dyrere er restauranten. Det er likevel praktisk om man ikke forstår det som står på japansk.

Allsidig street food

Okonomiyaki

Noe som er morsomt med japansk street food er at du kan finne spennende retter på hvert hjørne. Det er mange lokale spesialiteter, og den beste maten finner du i bortgjemte sidegater.

– Japansk street food er så mye. Du kan kjøpe småretter og ting på spyd over alt. Street food kan også være Yakitori. Disse små, grillede spydene med forskjellige deler av kylling er perfekt ølmat. Du finner dem på små izakayaer, men også egne Michelin-restauranter spesialiserer seg på denne retten.



– Noe annet som passer godt til et glass med iskald øl er Karaage, som er frityrstekt kylling. En rett som også bør prøves er Takoyaki. Det er små blekksprutboller som serveres med saus og majones, og serveres på nesten hvert gatehjørne, forteller matskribenten.

mamehana JNTO

Når det kommer til japanske søtsaker mener Øder Valebrokk at mange retter er undervurdert. Deriblant Matcha-iskrem.

– Det finnes iskrembarer som serverer opp til syv styrker av matcha og det er fascinerende å smake flere grader.

– En populær dessert er Taiyaki. Det er varme, fiskeformede vafler med fyll. Fyllet kan være rød bønne-paste, men også, vaniljesaus, mørk og hvit sjokolade. Personlig elsker jeg sjokolade med matcha eller jordbær, og hamstrer med meg det i kofferten på vei hjem. For ikke å snakke om godterier tilsatt kirsebærblomst. Det er utrolig godt, konkluderer hun.

