Bentley lanserer fremtiden

Bentley Bentayga Hybrid, luksus SUV’en som ble lansert i 2019, har gått sin seiersgang i det norske markedet, men Bentley har hele tiden gitt tegn om at dette bare var et første steg. I januar i år annonserte selskapet at de ville skyte ytterligere fart i sin allerede ambisiøse fremtidsstrategi, Beyond100. Med det har Bentley gjort fremtid til nåtid. Allerede denne våren presenterer de nyheten Flying Spur Hybrid, men selskapet lover at de fra år 2025 vil lansere en ny helelektrisk modell hvert år frem til 2030. Dette, sammen med en ytterligere utvikling av fabrikken i Crewe, England, og strenge krav til både leverandører og forhandlere, skal ta Bentley mot målet om at hele produksjonssyklusen skal bli karbonnøytral.

Nye Flying Spur Hybrid

Elektrifisering

– Vi har store forventninger til den transformasjonen mot full elektrifisering som Bentley vil gå gjennom de neste årene, forteller Christian Gottschalk, daglig leder hos Bentley Oslo. Fra forhandleranlegget på Billingstad i Asker selger og vedlikeholder de Bentleymodeller av alle årganger i det absolutte luksussegmentet, over hele landet.

Nå gleder vi oss til april når vi lanserer den neste elektrifiserte modellen, Flying Spur Hybrid. Nok en modell som vi har store forventninger til. Gottschalk ønsker denne utviklingen velkommen, og er ikke redd for at merkevaren vil forringe seg av at bilparken elektrifiseres. – Nei, tvert imot. Jeg føler meg helt trygg på at når Bentley-fabrikken lanserer sin første elektriske bil i 2025, så vil den være målestokken for hvordan en el-bil i det ypperste luksussegmentet skal være, smiler han fornøyd.

Drømmefabrikk

Når Bentley sier de ser mot en mer bærekraftig fremtid, legger de samtidig veldig mye penger på bordet for å omsette ord til handling. Alle de elektriske bilene deres vil bli designet, utviklet og produsert ved selskapets hovedkvarter i Crewe, England. Den enorme produksjonsfasiliteten har de siste årene gjennomgått store forandringer, og nådde målet om karbonnøytralitet allerede i 2019. Men det stopper ikke her. Fra før er bygningene dekket av 30.000 solcellepaneler, et tall som i løpet av de neste to årene skal økes med 10.000 nye paneler. I tillegg til den nevnte elektrifiseringen av bilparken, forsker de også på bruken av bærekraftig biodrivstoff. Bentley ser også utenfor sine egne fasiliteter når de legger sine ambisiøse planer. Alle deres forhandlere over hele verden er forventet å være karbonnøytrale innen 2025. I tillegg må alle leverandører som ønsker å bidra inn i Bentley-kjeden, også møte strenge krav når det gjelder bærekraftig drift. Alt med målet om at hele livssyklusen, fra tegnebrettet til du setter deg inn bak rattet, skal være karbonnøytral fra 2030.

Det norske markedet

Bentley, med sine 102 år bak rattet, er uten tvil et luksusbilmerke med lange tradisjoner. Mange stilte seg nok da også lenge tvilende til om merket ville omfavne den nye og bærekraftige trenden. Forventningen om at de norske Bentley-eierne skal være nevneverdig eldre enn de som kjøper andre bilmerker, er riktignok for lengst gjort til skamme. Vi har likevel spurt Gottschalk om han tror at denne ambisiøse fremtidsplanen vil åpne for at merket når nye kundegrupper i Norge. – El-bilene til Bentley vil nok utvide vårt nedslagsfelt i det norske markedet, på samme måte som vår aktive satsning på fem til tolv år gamle velholdte Bentleymodeller med lav kilometerstand, har gitt oss økt volum og mange nye kunder. Vi ser veldig frem mot en travel hverdag i fremtiden, smiler han.

Topp prioritet

Akkurat hvor travelt det blir, kommer som kjent også an på hvor mange biler man kan få inn til Norge. – Det er for tidlig å snakke om konkrete volum, forklarer Gottschalk. – Men vi er stolte over å kunne si at Bentley Oslo vil være foretrukket som en «pilotforhandler» for fabrikken. Denne statusen har vi oppnådd på bakgrunn av at det norske markedet er så langt fremme med el-biler. Ut fra det er det grunn til å forvente at vi både får prioritet når det gjelder volum, og at vi vil være først ute med forhåndsbestillinger og lansering av Bentley sin første el-bilmodell, avslutter Gottschalk, og gleder seg over at fremtiden har kommet til Bentley.

Tekst Aina Skoland