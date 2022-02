Det er viktig at alle norske virksomheter innser at de har en viktig rolle å spille, at de tar grep og ikke minst ser mulighetene dette gir, mener Revisorforeningen.

- Vi står overfor store utfordringer både på reguleringsområdet og med kompetansebygging for å få gjennomført våre ambisiøse klima- og bærekraftmål, sier adm. direktør Karen Kvalevåg i Revisorforeningen. Det er avgjørende at regulering kommer på plass raskt, og at utdanningsinstitusjonene tar ansvar for å utdanne den arbeidskraften vi trenger for det grønne skiftet, sier Kvalevåg.

EUs Green Deal

Uavhengig bekreftelse av bærekraftinformasjon er nødvendig for å hindre grønnvasking og tap av tillit.

EU-kommisjonen lanserte våren 2021 et utkast til direktiv for bærekraftrapportering, som ventes vedtatt i april i år. Etter forslaget skal direktivet gjøres gjeldende fra regnskapsåret 2023 i Norge, og omfatte alle børsnoterte virksomheter og virksomheter med omsetning over 40 millioner euro. Ca. 1000 norske selskaper vil bli omfattet.

Det er viktig at EU og den nyetablerte europeiske standardsetteren (EFRAG) klarer å se alle de nye kravene i sammenheng, unngå dobbeltrapportering og få til en samordnet rapportering. Det vil revisjonsbransjen bidra til.

Også små selskaper vil bli berørt

Foreløpig vil ikke kravene omfatte mindre selskaper direkte. Indirekte vil svært mange mindre selskaper likevel bli berørt, da de inngår i kunde- og leverandørkjedene til selskaper som omfattes av rapporteringskravene og den såkalte taksonomiforordningen fra EU.

For mange vil det være et premiss at man leverer på bærekraftmålene for i det hele tatt å få oppdrag og finansiering. Det diskuteres allerede om stat og kommune skal stille krav til bærekraft ved utlysning av anbud.

- Det er helt avgjørende å få fortgang i arbeidet med utforming av krav til klima- og bærekraftrapportering for norske virksomheter, sier adm. direktør Karen Kvalevåg i Revisorforeningen. Kravene må bygge på anerkjente standarder og prinsipper, og omfatte alle virksomheter. For de minste virksomhetene må kravene være skalerbare og tilpasset den enkeltes situasjon. Det er også viktig at alle norske virksomheter innser at de har en rolle å spille, at de tar grep, og også ser mulighetene dette gir, sier Kvalevåg.

Uavhengig bekreftelse er avgjørende for tilliten

Revisorforeningen mener det må være et krav at klima- og bærekraftrapporteringen er transparent, sammenlignbar og at den underlegges uavhengig verifikasjon.

- For å unngå grønnvasking og tapt tillit til rapporteringen, er det helt nødvendig med uavhengig bekreftelse, sier Kvalevåg. Dette er også understreket av EU. Bærekraft er en naturlig del av selskapsrapporteringen, og kan ikke ses isolert fra den finansielle rapporteringen. Revisor har bred kompetanse innen begge felt og er derfor en viktig del av løsningen. Revisjonsbransjen både vil og kan bidra til å løse den alvorlige klimakrisen, sier Kvalevåg.

