Rambøll har i 75 år vært en pådriver for bærekraftige løsninger til by- og samfunnsutvikling. Nå vil de øke kunnskapen i markedet om verdiskapning gjennom ombruk av bygningsmaterialer. Rehub vil løse barrierer for ombruk, fremme bærekraft, og påvirke fremtidig verdivurdering og finansiering av prosjekter.

Åpen markedsplass for ombruk av bygningsmaterialer

Linn Helland, markedsansvarlig for Rehub. Ludvig Juvodden

Linn Helland jobber som forretningsutvikler i Rambøll og har markedsansvaret for Rehub. Hun forteller at Rehub er utviklet for å løse barrierene for ombruk i byggebransjen, og at formålet er å ta tak i de høye CO2-utslippene som byggebransjen står for.

– Portalen ble publisert i april 2021 og er i forkant av de nye reglene fra EU om å begrense CO2-utslipp. I høst har interessen for portalen eksplodert, sier Helland.

Hun mener at Rehub har et stort potensial for verdiskapning, og at vi er i startfasen med å definere det potensialet.

– Nå er løsningen på plass og det er praktisk mulig å få til ombruk uten de store barrierene. Bedriftene kan starte i det små, og lære av hverandre og prosjektene som er godt i gang.

Potensial for større verdiskapning

Helland fremhever potensialet for økt verdiskapning over tid.

– Ombruk kan bidra til større verdiskapning for eiendommen. Frem i tid vil graden av bærekraft på en eiendom bli viktig for verdivurderingen. Når man kan dokumentere at bygget har like bra kvalitet med ombruksmaterialer, vil eiendommen få en høyere score verdimessig. Det blir viktig å dokumentere dette, sier Helland.

– Tilbakemeldingene er gode og vi har allerede hatt flere store transaksjoner gjennom Rehub. Det er store aktører som har fått til ombruk i sine prosjekter. Flere ser nå på ytterligere muligheter med sine prosjekter. Å prioritere ombruk vil gjøre mange mer synlige på bærekraft og gi dem god branding, i tillegg til å skape varige verdier, avslutter Helland.

Det blir nå også lansert en risikomodul som beskriver hva risikoen er i verdikjeden, behovet for kontrakter, og som definerer hvem som har hvilket ansvar i de ulike fasene av et prosjekt.

Dette er Rehub Rehub er en online markedsplass som kobler tilbud og etterspørsel av ombrukbare bygningsmaterialer. Rehub.no er åpent for alle, byggherrer, arkitekter, entreprenører, rådgivere, og privatpersoner. Portalen er utviklet av Rambøll med mål om å redusere CO2-utslipp i byggebransjen. Rehub har følgende funksjonaliteter; Informasjon om lov, best practice og prosess

Kontaktinfo til riktig kompetanse

Søk i materialer på tvers av databaser

Få tilbud på logistikk og lagring

Få tilbud på teknisk testing

Få innsikt i risikohåndtering i kontrakter

Få beregnet CO2-reduksjon som dine materialer representerer

Prosjektmodul hvor man kan samarbeide på tvers av bedrifter for å planlegge og designe et ombruksprosjekt. Denne kan videreutvikles til porteføljeplanlegging for bedrifter med mange ombruksprosjekter. Søk og opplasting av materialer er gratis. Øvre tjenester krever abonnement. Les mer om Rehub her: www.rehub.no

