– Målet vårt er å akselerere den globale kullutfasingen. Og det er en fantastisk ting å jobbe med, sier Bjørn Halvard Knappskog, som er administrerende direktør i Arbaflame.

Ambisjonen til det norske industriselskapet er ikke urealistisk. Deres produkt gjør nemlig at CO2-utslippene reduseres med 90 prosent, sammenlignet med kull.

Arba One har et avansert anlegg for utvinning av verdifulle bio-kjemikalier og for rensing av avfallsvann fra produksjonsprosessen.

– Vi har utviklet, verifisert og patentert en produksjonsprosess hvor vi tar sertifisert bioavfall, sagspon eller andre type avfallsstrømmer fra skogindustri, og gjør det om til et biobrensel med like egenskaper som kull, forklarer Knappskog.

Produktet kalles Arbacore, og produseres på Arbaflames fabrikk utenfor Kongsvinger. Etterspørselen fra energiselskaper på verdensbasis er stor, og nylig signerte selskapet en intensjonsavtale med energidepartementet i Romania. Arbaflame har også blant annet levert til Thunder Bay-kraftstasjonen i Ontario, Canada og Power Plant Rotterdam i Nederland.

Stort behov

Kullsektoren sto for hele 40 posent av globale CO2-utslipp i 2020. Formålet med Arbaflames teknologi er å gjøre det enkelt for varmeverk og kraftverk som drives på kull å gå over til et bærekraftig brensel. Og med økte CO2-skatter i Europa er produktet også blitt svært ettertraktet.

– Teknologien er spesielt relevant i lys av den globale energikrisen de siste månedene, forteller Knappskog.

– Vi har veldig tydelig fått se viktigheten av den fleksible kapasiteten som kullkraftverkene gir. Det er de som skrus på når det plutselig er en periode med lite vind. Det er 350 slike kullkraftverk rundt i Europa, og vår teknologi gjør at de kan bytte til miljøvennlig brenselet på en enkel og effektiv måte.

Videreutvikler teknologien

Arbaflame satser også tungt på produksjon av verdifulle biokjemikalier som tilleggsprodukter til blant annet biodrivstoff, bioplast, proteiner og fargestoffer. I tillegg skal de fortsette å utvikle biobrensel-teknologien videre. Selskapet har fått forskningsstøtte fra EU for å teste og demonstrere at de kan bruke jordbruksavfall som råstoff.

– I enkelte deler av verden er avfall fra blant annet sukker- og maisproduksjon et enormt problem. Når vi kan begynne å bruke det i vår produksjon i neste fase, så kan vi snakke om å fase ut betydelig del av kullforbruket i Europa, sier Knappskog.

Arba One er nå i drift og er det første produksjonsanlegget av mange som kommer til å bli bygget i årene fremover.

Styrker teamet betraktelig

I dag er det totalt 34 ansatte i Arbaflame. Selskapet rekrutterer akkurat nå blant annet prosjektleder, ingeniører, vedlikeholdsleder, innkjøpsansvarlig, og har stort trykk på å få inn flere av de beste ressursene både i Norge og globalt for å forberede veksten fremover.

– Målet er å sette spaden i jorda på neste fabrikk i løpet av året. Vi har lært hvor viktig det er med svært kompetente folk, som brenner for miljø og bærekraft. Vi har satset i ti år for å komme dit hvor vi er i dag, er godt posisjonert nå og har fått mye erfaring. Det gjør Arbaflame til et veldig spennende arbeidssted fremover, sier Knappskog.

Les mer og se ledige stillinger hos Arbaflame her