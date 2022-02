Det er mange kritiske røster om vindkraft i Norge, men har argumentene deres rot i virkeligheten? Forskningen sier i stor grad nei. Det samme gjør de som har erfaringer med denne energikilden.

Det har man blant annet i den gamle øykommunen Sandøy, som nå er en del av Ålesund kommune i Møre og Romsdal. Sandøy Energi satte opp fem vindmøller allerede i 1999. De samme turbinene står – og går – fremdeles.

– Vi har utelukkende gode erfaringer. Det har ikke vært klager på støy, og dyrelivet har vært minimalt berørt. Vi har eliminert linjetapet vi hadde på 90-tallet, og gått i pluss med investeringen uten å ha vært en del av el-sertifikatordningen. Det er et vellykket prosjekt på alle måter, sier tidligere ordfører i kommunen og styreleder i Sandøy Energi, Nils Magne Abelseth.

Ikke flertall mot vindkraft

Undersøkelser viser at det ikke er flertall mot vindmøller i Norge, slik man kanskje kan få inntrykk av. Men det fins likevel noen seiglivede argumenter mot vindkraft, som fugledød, støy og skyggekasting, samt at vindmøller gjør unødvendige inngrep i urørt natur og at vi har nok energi fra før.

Rotorbladene kan naturligvis være en trussel for fugler, men relevante tall viser at dette utgjør et marginalt problem sammenlignet med andre kilder.

– Vi har sett én død måke her på 20 år, og havørnbestanden i området har aldri vært høyere enn i dag. At omgivelsene plages av støy er en vanlig misforståelse. Her er det i hvert fall slik at støyen fra vindmøllene er betydelig lavere enn den naturlige lyden av vær og vind og hav, forteller Abelseth.

Han får medhold av administrerende direktør i Sandøy Energi, Johannes Huse.

– Hele prosessen med våre møller har gått smertefritt. Det var litt skepsis i starten, men den stilnet fort. Støy har aldri vært noe tema, og vi har tatt kontakt med noen av huseierne i områder vi vet det kan forekomme skyggekast. En av dem sier det oppstår et par kvelder i året, forutsatt gitte solforhold og vindretning. En annen sier tilsvarende, bare at det da er i 06-tida om morgenen. Det pågår noen få minutter de gangene det oppstår, sier Huse.

At vindmøller er et uakseptabelt inngrep i urørt natur, er Huse uenig i - så lenge byggverkene har en forstandig størrelse.

Vingene fra våre leverandører blir gjenbrukt. Enten i egne «Prosjekt», eller tatt i bruk som en del av støydempingen langs motorveiene i Europa.

– Vindmøllene våre tar hver opp 16 kvadratmeter i naturen. Det er mindre enn et naust, sier han, og legger til at det også er bygget populære naturstier i terrenget rundt møllene. Disse er mye brukt av lokalbefolkningen, og også videreutviklet med broer og grusveier. Dersom/når vingene blir tatt ned blir dette mest sannsynlig utført av våre eksisterende leverandører. Vingene blir da tatt i bruk i egne prosjekter, eller gjenbrukt som en del av støydempingen langs motorveiene i Europa.

Trenger supplement til vannkraft

Sandøy-området er et område med mye vær, mye vind, mye hav og mye spektakulær natur. Det er sjelden under null grader, og forbruket i nettet blir mer påvirket av vind enn av temperatur. Derfor er vindkraft også en ideell energikilde. Sandøy Energi vurderer nå om de skal fornye møllene sine eller bytte dem ut med mer moderne modeller, når konsesjonen utløper i 2024.

– Vi er nødt til å ha kilder som supplerer vannkraft her i landet. Det kreves anslagsvis 40 TWh økt strømforbruk innen 2040 for å elektrifisere Norge, mens dagens vannkraftforsyning har et potensial på kanskje 10 TWh. Av de alternativene vi har, er vindkraft det mest hensiktsmessige, påpeker Huse.

– Det er tilstrekkelig energi i Norge totalt, men time for time er vi i perioder i minus. Det er som å ha en diger tank med bensin, og grave den ned i hagen. Da hjelper den lite når du slipper opp for drivstoff på veien, forklarer han.

Abelseth minner om at Nordøyvegen, som vil gi fast veisamband til nesten 3000 innbyggere på Nordøyene, åpner allerede i 2022. Da vil det være behov for ytterligere kraft.

– De som er vindkraft-motstandere er ofte tilhengere av elbiler, elbåter, hydrogenproduksjon og det grønne skiftet. Men hvor skal kraften hentes fra? Jeg synes det er litt trist at mange har så sterke meninger mot vindmøller, uten å kunne dokumentere påstandene sine. Det kan være nyttig å undersøke hva forskning og fakta forteller oss, sier han.

