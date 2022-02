Denne utviklingen foregikk i Innovasjonsprosjektet «Selvlærende SD-anlegg for Halsan skole» som ISI-Tech AS har hatt i samarbeid med Levanger kommune og med støtte fra Innovasjon Norge.

Pilotfasen blir ferdig i 1.kvartal i år, men allerede nå har vi fått testet mange nye algoritmer og metoder som gir oss stor optimisme, sier daglig leder i datterselskapet Biqsave AS, Åsmund Holand.

Unik åpenhet og funksjonalitet med basis i global standard for data-tagging

Morselskapet bak Biqsave har i snart 20 år levert byggautomasjon og energispareløsninger, slik som i Entra Eiendoms bygg på Brattørkaia i Trondheim.

Det vi har utviklet er spennende og unikt. Blant annet benyttes Haystack, som er en open source bransjestandard for tagging av byggdata. Haystack effektiviserer maskinlæring (ML), som er forutsetning for funksjonaliteten. Dette gir stor merverdi til byggeierne.

Stort og voksende markedsbehov

Behovet for slike dataverktøy er allerede stort, for mengden av bygg-data vokser eksponentielt. For å få ut de store verdiene som dataene kan gi ved ulike behov, trenger byggeierne et skikkelig verktøy sier Holand.

Biqsave AS, skal i tillegg til å levere Biqsave EMIS som skybasert SaaS-tjeneste, også drive med salg av utstyr og programvare for energisparende automasjon gjennom Biqsave-partnere.



Der vil Biqsave BMS , som er et SD/SCADA-program som også benytter Haystack bli et kraftfullt tillegg til Biqsave EMIS. Vi har vist programmet til noen bransjeaktører, og fått svært gode tilbakemeldinger, sier Holand.

Nyttig for mange bransjer, dokumenterer økonomien ved avvik og automatiske og manuelle tiltak

Biqsave passer på byggene 24/7 og kan tilpasses tekniske anlegg i industri, idrettsanlegg, VA-anlegg, gartnerier, landbruk og alle typer bygg. Systemet finner og viser avvik og feil som betyr noe, og kan settes opp til å lage arbeidsordrer, med grafer og info til reparatører. Eksisterende sensorer kan benyttes og eventuelt suppleres med sensorer og målere levert av oss eller 3. part hvis behov, forklarer Holand.

Med smartere bygg øker datamengden kolossalt. Software fra Biqsave gir et lærende bygg, som bruker de relevante dataene til å optimalisere driften.

Minimalisering av kostnader og klimautslipp ved hjelp av avanserte algoritmer og maskinlæring

Biqsave har det de fleste EOS- og SD/SCADA-program tilbyr, men for automatisk å kunne utføre riktige grep som minimaliserer kostnader og utslipp, er det ifølge Holand ikke nok.

- Da kreves i tillegg mange ulike kompliserte matematiske beregninger og ML, og toveis integrasjon mot styresystemene. Og dette kan Biqsave tilby.



Inputdata kan for eksempel være priser og utslippsdata for ulike energibærere, nettleietariffer, værprognoser, detaljerte forbruksprofiler og måling av energikjøp og salg.

Automatiske tiltak kan være å velge beste energikilde, ta i bruk ulike prinsipp for effektutjevning og automatisk kompensasjon for avvik.

I den fasen vi er i nå, ønsker vi å komme i dialog med folk som syns at Biqsave AS virker meningsfullt og spennende å bli bedre kjent med, og kanskje bli med på å skalere opp, avslutter Holand.

– Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat, eller les mer om oss på www.biqsave.com