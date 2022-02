En vinreise til Norges riviera

Tollboden Hotell og Restaurant satser nemlig for fullt på fine dining og eksklusive viner. Med konseptet Wine & Dine inviterer de gjestene til en helaften med mat og drikke av ypperste klasse, kombinert med overnatting i et av hotellets sjarmerende rom. Skal man unne seg et døgn med luksus, så kan lite toppe dette.

Restauranten har en omfattende kjeller med 15 000 håndplukkede flasker. Her finner man vin fra 1929, og et rikt utvalg fra Burgund, Piemonte, Toscana, Champagne og USA. Kjelleren er 230 år gammel og består av håndplukkede hvit- og rødviner som lagres under perfekte betingelser: i en kald, mørk og litt fuktig kjeller med konstant temperatur. De har en av Norges beste vinlister, utmerket med "Best of Award of Excellence" av Wine Spectator. De tilbyr også skreddersydde vinsmakingskurs og deler kunnskap om vin i kombinasjon med mat.

Tollboden har også et samarbeid med en av landets mest fremadstormende sommelierer, Jefferson Goldring fra England, som har jobbet på fine dining i Norge de siste fem årene, hvorav tre av de på Maaemo. Han har også startet vinprogrammet på Under, jobbet på The Tea Room Oslo og i Fredensborg Hospitality. Nå skal han for alvor bidra med å sette Kragerø på vinkartet.

Sammen med resten av teamet jobber han nå for fullt for å håndplukke viner til eventet Wine & Dine med vinsmaking som avholdes 26. februar.

(1 / 9)

Historisk sjarm

Når vinen er inntatt og maten fortært kan du nyte en natt på bryggekanten. I hjertet av Kragerø, med byens flotteste beliggenhet, ligger det lille hotellet som har 19 unike rom og suiter. Bygget har originale vegger og gulv fra 1783 og kombinerer eksklusiv moderne design, med sjarmerende interiør. Skjeve vegger, sjøutsikt og lekkert design, kombinert med en upåklagelig beliggenhet gjør Tollboden til et hotell i særklasse.

Og utenfor døren venter den hvite byen som byr på frisk sjøluft både sommer som vinter. Kragerø forvandles til et sommereventyr så fort solen titter frem, med yrende folkeliv, arrangementer og en spektakulær skjærgård. Men det er ikke bare sommeren som er vakker i Kragerø. Tett trehusbebyggelse med trange gater og smug, fylt med nisjebutikker og gallerier, gjør byen til et koselig sted å besøke. Mange av butikkene er selvstendige og tar derfor inn unike varer som du ikke finner overalt. Du kan derfor komme hjem med en skatt eller to, og etter en gåtur i de trange gatene kan du vende tilbake til det lille hotellet på bryggen. For der venter kjøkkensjefen med kveldens fireretters meny komponert med sesongens råvarer. Og fortvil ikke, også i kveld er vinen håndplukket og hentet opp fra underetasjen, der kanskje Norges beste vinkjeller befinner seg.

Nevnte vi at de tilbyr vinsmaking?