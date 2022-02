MASSIVTRE - framtidens byggemateriale

Salgsdirektør i Splitkon Per Roar Brox. Splitkon

I dag står sementkonstruksjoner alene for 7 prosent av jordas CO2-utslipp, ifølge Cicero. En del av løsningen er å erstatte mer av byggematerialet med tre.

-Treet suger til seg CO2 når det vokser og bevares i trestrukturen, forteller Per Roar Brox, salgsdirektør i Splitkon.

Grønne tvers igjennom

Splitkon er den eneste industrielle produsenten av massivtre i Norge.

- Det gjør at vi har et særdeles godt utgangspunkt for å levere lavest mulig CO2-avtrykk til bygg i Norge. Vi har ikke behov for å grønnvaske fotavtrykket vårt, vi er grønne tvers igjennom, sier Brox, og legger til at med FN’s klimarapport i bakhodet og hele den grønne omstillingen, er dette fornuftig å satse på.

Høy kvalitet

Innsiden av SporX er preget av synlig massivtre og limtre. Splitkon

Splitkon, som holder til på Åmot i Modum, har en av verdens største massivtrefabrikker, med en produksjonskapasitet på 50.000 kubikkmeter i året.

- Hver dag får vi levert fire til fem trailerlass med trelast av beste kvalitet fra de største sagbrukene i Norge, sier Brox. Vi har svært høy kvalitet på trevirke pga klimaet i Norge, sammenliknet med Mellom-Europa.

Forutsigbarhet ved brann

SplitkonMassivtre består av plank som krysslimes lagvis med et norskprodusert miljøvennlig kunstharpikslim med egenskaper som tre. Denne unike kombinasjonen gir høy forutsigbarhet ved en eventuell brann.

-Når massivtre brenner, dannes et jevnt forkullet lag. Dette hindrer oksygentilførsel til trevirke og brannen kveles, forteller Brox.

Flere fordeler med tre

G.C. Rieber og Vestaksen valgte å satse på massivtre fra Splitkon da de skulle bygge henholdsvis Skipet og SporX. Skipet vant pris for Årets Trebyggeri i 2020, og SporX er en het kandidat til prisen nå. SporX er 100 % i tre over grunnfundamentet, i en konstruksjon av SplitkonMassivtre og limtre.

-Foruten miljøgevinsten gir massivtre det beste inneklima med stabil god luftfuktighet samt veldig god lydopplevelse. Det gjør det til et bedre sted å være – både for de skal bygge og de som skal oppholde seg der når bygget er ferdig.