Den forløsende samtalen kan starte på et legekontor

Men vit at det å starte en samtale med fastlegen, kan åpne dører til behandlingsmetoder du kanskje ikke har vurdert før.

For selv om fedme er en kompleks, kronisk sykdom, finnes det en rekke vitenskapelig dokumenterte behandlingsmetoder. Fastlegen din kan hjelpe deg med en plan for oppfølgning og behandling tilpasset dine spesifikke behov.

Å kontrollere fedme og overvekt er imidlertid en livslang prosess. For mange oppleves det som en ensom kamp som ofte kan virke ganske håpløs – men den behøver ikke være det! Fastlegen din har den nødvendige kunnskapen som skal til for å hjelpe deg på veien mot et lettere liv.

– så ta initiativet til den forløsende samtalen i dag!

Les mer på snakkomvekt.no

Novo Nordisk Norway AS Nydalsveien 2B | PB 4814 Nydalen | 0484 Oslo +47 22 18 50 51 | www.novonordisk.no