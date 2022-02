Tre potensielle årsaker til et bearmarked

Det er nesten umulig å identifisere et bearmarked, det vil si en fundamentalt drevet markedsnedgang på 20 prosent eller mer, mens det pågår. Selv om tusenvis av investorer har lett gjennom markedsdata for å finne den perfekte indikatoren for bearmarkeder, finnes den simpelthen ikke. Historisk sett er det en rekke med forskjellige faktorer som har forårsaket bearmarkeder. I denne artikkelen diskuterer Fisher Investments Norden tre vanlige faktorer som har bidratt til tidligere bearmarkeder.

Men, husk at bare fordi du tror at en av disse faktorene begynner å gjøre seg gjeldende, betyr ikke det nødvendigvis at du burde selge alle aksjene dine. Det kan være ekstremt risikabelt å forsøke å unngå en nedgang ved å selge seg helt ut hvis du ikke timer kjøp og salg helt riktig. Investorer flest er kjent med hvor vanskelig dette er. Altfor ofte fører bearmarkeder til at langsiktige investorer reagerer overilt og selger aksjene på bunnpunktet i nedgangsperioden. De går glipp av den kraftige oppgangen når markedet snur, noe som kan redusere langsiktig avkastning, og føre til at man ikke når sine finansielle mål.

Hvordan bearmarkeder vanligvis begynner

Fisher Investments Norden mener at bearmarkeder vanligvis begynner på en av to måter: «veggen» eller «katastrofen». «Veggen» referer til en vegg av bekymringer som aksjemarkedene klatrer opp under et bullmarked, som til slutt ender opp i utstrakt eufori blant investorene. Den legendariske investoren John Templeton kom med det berømte sitatet: «Bullmarkeder fødes av pessimisme, vokser på skepsis, modnes på optimisme og dør av eufori». Når investorene blir euforiske, har de en tendens til å forkaste grunnleggende, negative forhold ved markedet i frykt for å gå glipp av den store avkastningen.

Den andre måten bearmarkeder kan begynne på er når noe stort, negativt og uforutsett («katastrofen») senker den globale økonomien med flere billioner kroner. En katastrofe, slik den blir definert, overrasker de fleste investorene og må være massiv for å ta livet av et ellers friskt bullmarked. Langsiktige investorer må være forsiktige slik at de ikke tror enhver fryktfremkallende overskrift er et tegn på en katastrofe. Det kan føre til at du går glipp av flere av de kommende oppgangene i bullmarkedet!

Alle bearmarkeder oppfører seg forskjellig, og nedenfor finner du tre vanlige historiske årsaker til bearmarkeder:

1. Euforisk investorstemning

En av hovedårsakene til bearmarkeder som begynner med en vegg av bekymringer er euforisk investorstemning. Stemning handler om hva investorene føler og tenker om aksjer og markeder, og det er en stor forskjell mellom optimistiske investorer og utstrakt eufori. Når investorene er euforiske får de altfor høye forventninger som aksjemarkedet ikke klarer å innfri, noe som kan være starten på det neste bearmarkedet. Men, bare fordi det finnes noen tegn på eufori, betyr ikke det nødvendigvis at du burde selge aksjene dine umiddelbart, gitt at bullmarkeder kan fortsette å stige en periode etter at stemningen blant investorene blir euforiske.

Investorstemningen kan endre seg raskt og være vanskelig å måle, men det finnes noen viktige signaler. Når euforien råder er ofte mediene full av FOMO, frykten for å gå glipp av noe, og de fremhever hverdagsinvestorer som har gjort det stort med et godt timet og heldig investeringsvalg. Se også etter stor vekst i tilførselen av nye aksjer. Private selskaper tilbyr tradisjonelt sett aksjer til publikum gjennom børsnoteringer (IPO-er), men har i økende grad brukt alternative metoder, slik som direktenoteringer og blankosjekkselskaper (SPAC-er). Alle disse metodene fører til økt aksjetilbud. IPO-aktivitet er ikke en talende faktor i seg selv, men det kan være et tegn på eufori når selskapene som går på børs er av svært lav kvalitet, med minimalt av salg, ingen håp om profitt i sikte, og skyhøye forventninger fra investorene. Dotcom-boblen på slutten av 90-tallet er et klassisk eksempel: alle satte pengene på IPO-ene til selskaper med ikke stort mer enn en forretningsplan.

2. Statsregulering

Ny statsregulering av selskaper eller bransjer kan føre til usikkerhet blant investorene fordi det vanligvis resulterer i vinnere og tapere. Videre kan nye lover få kostbare og utilsiktede konsekvenser som kan bidra til en større nedgang i markedet eller økonomien. Fisher Investments Norden mener for eksempel at nedstengningene i 2020 i forbindelse med pandemien, som fikk store deler av den globale økonomien til å stoppe helt opp, i stor grad bidro til det historisk raske bearmarkedet det samme året.

Vi tror også at en endring i den amerikanske regnskapsloven (FAS-157, på engelsk kalt «mark-to-market accounting», en standard for virkelig verdimåling) og den amerikanske regjeringens tilfeldige respons til de kriserammede finansinstitusjonene på Wall Street bidro til bearmarkedet i 2008–2009. FAS-157 krevde at finansinstitusjoner skulle verdsette illikvide verdipapirer, slik som verdipapiriserte pantelån og pantsatte gjeldsforpliktelser, på grunnlag av den siste salgsprisen til et sammenlignbart verdipapir. Regelen, som var ment til å gjøre markedet mer gjennomsiktig, tvang finansinstitusjoner til å nedskrive illikvide aktiva eller selge dem til spottpris for å unngå å bli insolvente, selv om de ikke opprinnelig hadde planer om å selge aktivaene. Dette var starten på en syklus med videre nedskrivninger, som spredte seg gjennom finansnæringen. Da finansinstitusjonene begynte å briste, gikk regjeringen inn for å redde noen institusjoner og lot andre falle, på tilsynelatende tilfeldig vis. Dette førte til enda mer usikkerhet blant långiverne og tørket ut likviditeten i finanssystemet, noe som førte til vidstrakt panikk og et påfølgende bearmarked og resesjon. FAS-157 er bare ett eksempel på hvordan statsregulering kan ha store, utilsiktede konsekvenser for økonomien og markedene.

3. Pengepolitiske feiltrinn

Sentralbankenes feiltrinn i pengepolitikken har bidratt til en rekke bearmarkeder også. Historisk sett har risikoen knyttet til sentralbankenes politikk vært på det høyeste når økonomisk vekst og inflasjon løper løpsk. For å kjempe mot systemisk inflasjon og avkjølt utlånsvekst kan sentralbankene raskt øke den korte renten, mye raskere enn de trinnvise renteøkningene som de store sentralbankene har vedtatt eller diskutert de siste månedene. Hvis en sentralbank øker den korte renten for raskt, risikerer de å invertere rentekurven (når kort rente blir høyere enn lang rente), noe som kan gjøre det ulønnsomt for bankene å utstede nye lån. Hvis rentekurven blir invertert i en lengre periode kan utlånsveksten stoppe helt opp, og gjøre det vanskelig for bedrifter og private å få tilgang til lån de trenger, noe som igjen øker risikoen for en økonomisk resesjon og bearmarked.

Selv om økt inflasjon og potensielle reaksjoner fra sentralbankene har dominert nyhetsbildet i det siste, tror ikke Fisher Investments Norden at det er en høy risiko for et pengepolitisk feilgrep for øyeblikket. Vi tror at manglene og utfordringene i forsyningskjeden som skaper inflasjonspress nå vil normalisere seg mer og mer, og dermed lette inflasjonspresset. Selv om det vil komme en tid da pengepolitiske feilgrep som potensielt kan avslutte bullmarkedet er mulig, til og med sannsynlig, tror vi ikke dette er tilfelle i dag.

