Fjerner trussel mot biologisk mangfold

Rakel Blaalid er forskningsleder i Envir og har utarbeidet metodikken.

– Jord er en ikke-fornybar ressurs som det er essensielt at vi tar vare på. Vi trenger derfor en trygg og effektiv metode for fjerning av biologisk forurensning som fremmede skadelige arter er. Det har vi fått til her i Envir, sier Blaalid.

Naturen vil ikke klare å produsere ny jord i løpet av vår levetid. Det er også et krav fra miljøforvaltningen om hvordan man håndterer jord med biologisk forurensning.

– Fremmede arter er en trussel mot biologisk mangfold og matproduksjon, derfor er det strenge regler for dette. Jord med biologisk forurensning skal deponeres, og havner derfor utenfor kretsløpet. Med vår metode kan vi unngå dette, forklarer Blaalid.

Forskningen skapte revolusjonerende resultater

– Vi satte i gang med forskning der vi utsatte jorden for ulike temperaturer, og gjennom flere uavhengige forsøk, kunne vi konkludere med at vi klarte å utrydde alle fremmedartene på en gitt temperatur over gitt tid. Det som er revolusjonerende med metoden er at vi kan behandle opptil 15 tonn med jord i timen, forteller Blaalid.

Nå er ikke Envir lenger på teststadiet, og er langt forbi pilotfasen. Det er blitt et fullskalaanlegg som garanterer gjenbruk av jord som tidligere inneholdt biologisk forurensning.

Står i front på miljøaspektet

– Vi er nå over i produksjons- og industrifasen, og kan sette opp mobile og stasjonære anlegg etter behov. Sirkulærøkonomi er fremtiden og denne innovasjonen bidrar til å endre måten å tenke på innen massehåndtering. Det er viktig at både myndigheter og entreprenører får kjennskap og kunnskap til vår løsning.

– Vi er nå i gang med å kostnadsberegne hvor mye energi vi bruker samt ser på løsninger til hvordan vi kan få ned energiforbruk. Vi skal ligge fremst i bevegelsen fra lineær til sirkulær økonomi, avslutter Blaalid.