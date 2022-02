— Teknikken er blitt så god at den gir et bedre resultat enn tradisjonell isolering, forteller Børre Finsrud, gründer og daglig leder i Isoenergi.

Når man samtidig reduserer isoleringsjobben fra 2 uker til 1 dag, er fordelene så åpenbare at utbyggerne velger innblåsing der de tidligere valgte tradisjonell isolasjonsmetode. Og metoden gir et garantert godt og varig resultat, sier Finsrud.

— Vi satte inn en testvegg i en av våre lastebiler, og kjørte mange hundre mil på humpete norske veier. Og isolasjonen var fremdeles 100% utfyllende fra bunn til topp og i hele bredden, forteller han.

Økende bruk i nybygg

Når det bygges helt nytt er det garantert ingen synk, elektriske installasjoner kan gjøres ferdig før innblåsing, fiberduk monteres før innblåsing og isolasjonsverdien er tilsvarende ekstrem-kvalitet.

I yttervegger på nye bygg, blåses isolasjonen inn bak en åpen fiberduk. Dette gjør at luften slipper ut, og at man får komprimert isolasjonen så mye at rett lambdaverdi oppnås.

I tillegg er det ikke nødvendig med forhåndslagring. Vi kommer med en lastebil til avtalt tid og har alt nødvendig utstyr på bilen. Det eneste som trekkes inn i bygget er en slange. Isoleringen gjennomføres renslig, og gir ingen overskuddsmaterialer.

— Selve isoleringen utføres på en arbeidsdag for hele boligen.

— I dag er en stor og økende andel av våre oppdrag i nybygg. Når en entreprenør først har valgt metoden en gang, er dette valget fremover, forteller Finsrud.

Bærekraftig og miljøvennlig

Materialet som benyttes er glassull, produsert av 80 % resirkulert glass og 20 % ren sand. Det er ikke tilsatt lim eller fargestoff. Når man etterisolerer eldre bygg, reduserer det naturligvis strømregningen. Men, det skaper også en samfunnsøkonomisk fordel gjennom redusert energibehov.

— Så dette er den mest bærekraftige isolasjonsmetoden som finnes i markedet nå, forteller Finsrud.

Etterisolering har blåseteknikk som eneste fornuftige valg

Å isolere et kaldt loft på 150 kvm, utføres på 1 time med denne teknikken.

Med høye strømpriser og kaldt vær, får vi mange henvendelser fra borettslag og boligeiere som ønsker etterisolering, forteller Finsrud.

Da er metoden med å blåse inn etterisolering den eneste fornuftige. Og kostnaden ved etterisolering hentes inn gjennom redusert strømregning. Allerede etter to år er investeringen lønnsom. Og etter de to første årene, blir all besparelse et rent pluss, sier han.

Søker flere forhandlere

Blåseisolering er i ferd med å overta for tradisjonell isolering og vi har behov for flere forhandlere for å dekke det økende behovet, forteller Finsrud.

Isoenergi har i dag 8 avdelinger fra Trøndelag og sydover. Vi søker primært etter byggmestere/entreprenører og andre bygningskyndige personer i aktuelle områder. Hver avdeling drives som et eget aksjeselskap, og eies primært av de som driver avdelingen.

Ta gjerne kontakt på tlf. 917 41 295 , sjekk hjemmesiden vår; www.Isoenergi.no eller send en mail til: post@isoenergi.no. Dette er en teknikk i kraftig vekst, avslutter Finsrud.