Bedriftseier som vurderer å gjøre årsoppgjøret selv? Her er tips og fallgruver!

I oppstartsfasen av en ny bedrift er det mange som fører regnskapet selv, for å kunne spare penger. Det finnes både programmer og systemer som er tilpasset som du selvsagt kan ta i bruk. Her er tips og fallgruver til deg som ønsker å gjøre årsoppgjøret selv.

Innlegget er skrevet SkyAccounting AS, en sertifisert Tripletex-partner.

For ENK (enkeltpersonforetak)

Det som blant annet er viktig er at resultatet ditt skal stemme. Resultatet er med på å avgjøre eventuell skatt av overskudd.

Skatten er kanskje det viktigste momentet dersom du driver et enkeltpersonforetak, og derfor er det også viktig å avstemme bank. Når du har avstemt bankutskriften mot regnskapet vil du kunne avdekke eventuelle feil og mangler.

For eksempel:



Du kan du ha bokført en innkommende leverandør-faktura med feil beløp i regnskapet.

Du kan ha glemt å få med deg en faktura fra en leverandør.

Eller du kan ha glemt å få med deg inntekter som har kommet inn på bankkontoen – men som av en eller annen grunn mangler et salgsbilag/ faktura til kunden i regnskapet.

Potensielle fallgruver

Det vi oftest ser hos enkeltpersonforetak er at det er kostnader og inntekter som ikke kommer med i næringsoppgaven. Oftest skjer dette på grunn av manglende avstemming av bankkonto, eller at privatperson har felles bankkonto med foretaket.

Dette fører igjen til en feil skatteberegning. Vi ser også ofte at det fører med seg for lite fradrag. Manglende kunnskap betyr også ofte at skjemaer som burde vært sendt med mangler, som igjen betyr at man opplyser for lite eller feil.

Allikevel – skattemeldingen for næringsdrivende har blitt forenklet, slik at det nå blir enklere å levere direkte fra et fagsystem. Om du ikke har et veldig komplisert regnskap og du føler deg trygg på det, kan du levere det selv. Det går også an å få et regnskapsbyrå til å se over.

For AS (aksjeselskap)

For aksjeselskap er det minst like viktig å vise et riktig bilde av selskapet ut i offentligheten. Alle balanseposter i regnskapet må derfor avstemmes.

Balanseposter vil si eiendeler, gjeld og egenkapital.

Eiendeler er eksempelvis maskiner, utstyr, inventar, eiendom, aksjer, forskuddsbetalinger, bankinnskudd og kontantbeholdning.

Gjeld er det selskapet skylder, blant annet skatt, arbeidsgiveravgift, merverdiavgift, leverandørgjeld, kassekreditt, gjeld til banker og finansinstitusjoner, gjeld til eier og påløpte kostnader (feriepenger med mer).

Når du har kontroll på alle balansepostene dine, har du også oversikt over resultatet ditt. Dette gir deg igjen kontroll over skatten du eventuelt må betale, og du vet hvordan bedriften fremstår utad.

Potensielle fallgruver

Det vi ofte ser hos AS er manglende vurdering og avstemming av balanseposter. Samtidig ser vi også ofte en sammenblanding med privatøkonomien – hvor eier ikke har vært klar over at det ikke er lov å motta lån fra AS’et. I tillegg er periodisering av resultatposter viktig – det skal havne i riktig år og periode. I AS er det viktig hvilke skjemaer du leverer med, og du må også huske å levere årsregnskapet med alle pliktige noter. Vi ser ofte at årsregnskapet har mangler i innholdet.

Ønsker du å sette bort oppgaven til en regnskapsfører vil du både spare deg for tid og eventuelle feil om dette ikke er en oppgave du trives med. De aller fleste som driver egen bedrift, selv om de tar seg av regnskapet selv, ønsker at noen skal dobbeltsjekke.

