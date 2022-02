Effektiv drift av oppstartsselskaper med PowerOffice og Bård

Gründerloftet i Haugesund er et 700 kvm stort kontorfellesskap for grundere og oppstartsbedrifter. Siden kronprins Haakon stod for snorklipping og åpning i 2017, har grundermiljøet i et av byens gamle og ærverdige sjøhus hatt over 120 medlemmer.

Leier du en kontorplass her, får du rask WiFi, flere møterom til fri disposisjon, moderne kontorfasiliteter og et nettverk av likesinnede – en plass å jobbe, skape og møtes, et kontor som er så mye mer enn et kontor.

– Gründerloftet tilbyr kontorplasser til små selskaper som er på den samme utviklende reisen, sier Marius Selsø Håkonsen, daglig leder og en av initiativtakerne bak det innovative miljøet.

Innovativt økosystem

Intensjonen bak Gründerloftet er å skape et økosystem som legger til rette for at flere oppstartsbedrifter lykkes i Haugesundregionen.

– Et annet og naturlig mål er at våre medlemmer også skal inspirere andre til å ta sjansen på å realisere ideene sine. Håkonsen og co. har fokus på å bygge en pay it forward-kultur – en kultur, et miljø og en infrastruktur som hovedsaklig lever sitt eget innoverende liv.

– Samtidig gir vi i Gründerloftet selvsagt veiledning og råd om selskaper trenger bistand rundt for eksempel søknader inn mot Innovasjon Norge.

Valgte Haugesund foran Barcelona

– Haugesund har alltid vært en gründerby, og akkurat nå spirer og gror det veldig godt. Mange nye selskaper tar sats og starter innen flere ulike bransjer som er på vei fremover. På den annen side har vi gründere som prøver seg i segmenter hvor regionen vår allerede er sterke, som innen maritim sektor. En av grunderne innen sistnevnte kategori er Carlos Garces og hans Shellock AS. Garces er fra havnebyen Barcelona, men valgte Haugesund som base da han skulle realisere sin idé, og etter hvert ettertraktede løsning, for tracking av containere. Shellock. Sonya. Norcable. Swimtag. LBC cloud, som nylig solgte sin programvare til det franske milliardfirmaet Schneider. Suksesshistoriene om Gründerloftet-medlemmer som har lykkes, er mange. Dette er imidlertid historier og selskaper som kunne havarert allerede i første kapittel om det ikke hadde vært god og oversiktlig kontroll på regnskap og styrearbeid.

Orden på «bakrommet»

– Å ha den administrative delen av selskapet på stell, er ekstremt viktig. Svak administrativ styring har felt mange startups. Gründeres dedikasjon er sterkt knyttet til dét å skape gode løsninger og produkter, samtidig er det helt essensielt å ha orden på «bakrommet», påpeker Håkonsen.

På Gründerloftet oppfordres medlemmene til å dele seg imellom hva gjelder erfaringer og kunnskap knyttet til arbeid med regnskap og styrevirksomhet. Selv har Håkonsen startet og har styring på fem selskaper. Til grundere med oppstartsselskaper og andre små og store selskaper som tenker at det er lurt å spare penger ved å gjøre regnskapet selv, har han følgende råd:

– La andre som kan regnskap utføre jobben for deg. Bruk heller tiden på å skape verdier i selskapet ditt. Jeg benytter PowerOffice Go som regnskapssystem i alle selskapene, mens et regnskapsbyrå tar seg av det lille arbeidet som fortsatt ikke er automatisert. For å ha kontroll på styrearbeid, bruker jeg det digitale styreverktøyet Bård.

Styrearbeid på «autopilot»

Som PowerOffice er et komplett økonomisystem for små og mellomstore bedrifter, er Bård et digitalt verktøy som forenkler og effektiviserer styrearbeid. Med Bårds brukervennlige menyer og smarte løsninger, får styrer og bedriftsledere full oversikt og kontroll på innkallelser, protokoller, regler og lovkrav, frister, styremøter og generalforsamlinger.

– Det som skiller Bård ut fra andre og lignende løsninger, er at du enkelt kobler løsningen opp mot regnskapsløsninger som PowerOffice Go, forteller Stian Tønnesen, én av de to IT-gründerne i Restack Software, fintech-selskapet som står bak Bård.

– Økonomisk styring er en viktig del av arbeidet som følger med dét å sitte i et styre. Bård bidrar til at du har kontroll på virksomhetens økonomi. Bruker du Bård, kan du med andre ord bruke tiden din på andre ting enn tidkrevende styrearbeid, informerer Tønnesen.

Tre år siden forrige nettbank-besøk

Håkonsen fra Gründerloftet ønsker å automatisere så mye som mulig av sitt eget administrative selskap- og styrearbeid. Og med PowerOffice og Bård har gründeren og den daglige lederen enkelt og kontinuerlig oversikt, kontroll og tilgang på sine tall og sin styrevirksomhet.

– Brukerportalene og appene gjør mye av det kjedelige administrative arbeidet ekstremt forenklende. Ved at PowerOffice er integrert mot banken, kan jeg godkjenne alt direkte i løsningen. Jeg tror det er tre år siden jeg sist logget meg inn i nettbanken.

Håkonsen har også en sterk formening rundt viktigheten av å god kontroll på regnskap og styrevirksomhet om man som startup-selskap ønsker å være interessant for potensielle investorer.

– Selv i en oppskaleringsfase må et selskap opptre og fremstå profesjonelt. Investorer må ved første øyekast kunne se at selskapet driftes på en sunn måte, samt at eierskap og bøker har orden. Finner man administrativt rot, er det trolig kort vei til å mistenke at det er rot å finne også ellers i selskapsdriften. Har man ikke orden i sysakene, kan dét alene være nok til et «no go» fra investorer.

Bli bedre kjent med Bård



Her kan du lese mer om PowerOffice Go