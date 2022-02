Dette er opplevd virkelighet

Et samarbeid mellom Fielmann og TeamViewer har skapt en løsning på akkurat det problemet.

Når ny teknologi skal implementeres hos et selskap, er tekniske utfordringer ofte årsaken til at utrullingen sinkes eller bringes til en stans. Det kan bero seg på manglende datakraft, fravær av kompatibilitet eller ansatte som ikke føler seg klare for å håndtere innovasjon. Men selv når alt er som det skal være, kan mennesker være selve hinderet, uten at det kan lastes den enkelte.

Det å bruke smartbriller er ikke lett for noen som alt bruker briller i det daglige.

Konsulentselskapet PricewaterhouseCoopers (PwC) forventer at én av hver 100 ansatte i Tyskland vil måtte forholde seg til opplevd virkelighet (AR) før dette tiåret er slutt. Per dags dato er det over 44 millioner arbeidere i Tyskland.

Da blir matematikken ganske enkel. 440 000 vil benytte seg av AR på profesjonelt plan innen 2030.

Problemet er at det fleste AR-smartbrillene på markedet er totalt ubrukelige for de som allerede er brillebrukere. Noe som igjen problematiseres ytterligere når man vet at annenhver tysker bruker briller.

Når annenhver smartbrillebruker blir rammet av denne problematikken må en ny løsning på bordet.

Snarvei til effektivitet

Frem til nå har de selskapene som har satset på smartbrilleteknologi vært overlatt til seg selv i å finne løsninger. For å løse dette fremtidige gigantproblemet har TeamViewer og Fielmann begynt et samarbeide hvor de lager smartbriller med individuell styrke i glassene. Akkurat slik vanlige briller lages. Dette er de alene om på markedet å tilby.

– Vi tar oss av hele produksjonslinjen av de nye brillene fra produksjon til levering, slik at det ferdige produktet med individuelt korrigerte brilleglass når sluttbrukeren uten noe implikasjoner eller forsinkelser, forteller Michael Ahrens om er markedssjef hos Fielmann.

Teknologien fra TeamViewer sammen med briller fra Fieldmann skal være med å dytte digitaliseringen av industrien fremover og i et raskere tempo. Smartbriller med AR vil være med å øke effektiviteten og gi ansatte muligheten til å utføre et langt mer presist arbeide med begge hendene fri fra tastatur eller tablet.

– Med TeamViewerFrontline digitaliserer vi arbeidsprosessene og hjelper næringslivet til forløse uutnyttet potensiale, forteller Hendrik Witt, produktsjef hos TeamViewer og legger til:

– Takket være dette samarbeidet kan alle nå ta del i fleksibiliteten smartbriller gir.

