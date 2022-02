Det nye, raske og teknologiske super-sykehuset

TeamViewer og Siemens helsedivisjon har trappet opp sitt årelange samarbeid. Den medisinske teknologien selskapet fronter, er med på å dempe følgene av mangel på kvalifisert personale i helsesektoren, som for eksempel innen MR-scanning. Den nye tjenesten de sammen har lansert heter WeScan.

Løsningen er at eksperter fra Siemens kan operere MR-scanneren fra hvor som helst i verden via WeScan. Dette øker også utnyttelsesgraden av det medisinske utstyret og gir raskere og bedre service til pasientene.

– Om helsefortak mangler kvalifisert radiolog eller radiograf-personale kan de benytte eksperter fra Siemens til å fjernstyre MR-maskinene, sier Lukas Baur fra TeamViewer.

Umulig ble mulig

Det er sammenkoblingen mellom TeamViewer software og Siemens hardware som muliggjør fjernstyringen.Tidligere var dette bare mulig i lukkede nett og Siemens-eksperten måtte være på samme LAN eller WAN som MR-scanneren. Nå, selv med behov for transport av store datamengder, virker dette via internett fra utsiden i sanntid, med all nødvendig sikkerhet og dataflyt.

– Antallet tilfeller hvor vi i medisinsk sammenheng trenger en sikker høyhastighetsforbindelse inn i våre systemer øker, forteller Wolfgang Heimsch, sjef for kundeservice hos Siemens Healthineers og legger til at samarbeidet med TeamViewer blir stadig viktigere og med et stadig større potensiale.

Digitale løsninger beriker helsesektoren på stadig flere områder, mener Heimsch.

Industri, teknologi og varemerker

Å smalne gapet mellom den digitale og virkelige verden er utfordrende. Spesielt i en bransje hvor pasienters velferd og sikkerhet står øverst på agendaen. Når utviklingen eskalerer må nye tekniske løsninger på plass.

Etablerte varemerker i industrien, med suksess på andre områder, satser nå innen helsesektoren, slik TeamViewer alt har gjort.

Løsninger for opplevd virkelighet (AR) som tidligere ble benyttet innen logistikk er nå i bruk hos terapisentre, eldreomsorg, ambulansetjenester og sykehus. For to år siden benyttet det kinesiske selskapet Shanghai Fustech TeamViewers fjernteknologi for første gang i bruk for ultralydundersøkelser. Via 5G kunne legen operere ultralydmaskinen på en pasient 30 kilometer unna, helt uten forsinkelse.

Teknologiselskapenes ekspertise kommer ikke bare pasienter og leger til gode, hele den medisinske infrastrukturen nyter godt av utviklingen. IT-kostnadene synker når IT-ansatte kan fjernkontrollere og vedlikeholde maskiner, pc-er og medisinsk utstyr fra hvor som helst i verden.