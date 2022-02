Jobber du i medisinens verden?

PARP og Innovasjon Norge inviterer deg til å delta på arrangementet Medisinsk utstyr: teknologisk fremgang og juridiske aspekter (Medical equipment: technological progress & legal aspects) torsdag 24. mars 2022.

Arrangementet er en del av SALMED International Fair of Medical Equipment and Instruments i Poznan i Polen.

Dagen vil bestå av to ulike deler. Del 1 er et seminar som deretter følges opp av del 2, som er nettverksmøter mellom polske og norske deltakere.

Formålet med seminaret er å informere deltakerne om innovasjon og nye ledende løsninger på medisin- og rehabiliteringsmarkedet i Polen og Norge. Nettverksmøtene vil på sin side være en god mulighet til å dele kunnskap, skape nye forretningsmuligheter og etablere norsk-polske samarbeid.

Møtene er først og fremst ment for norske og polske gründere, oppstartsbedrifter og institusjoner som tilbyr innovative løsninger og prosesser knyttet til medisin innen:

IT- og telemedisinsk utstyr

Medisinsk utstyr, apparater og instrumenter

Laboratorie - og rehabiliteringsutstyr

Utstyr til ambulansetjenesten

Medisinsk utstyr og møbler til sykehus, klinikker og legekontor

Engangsutstyr

Kirurgisk utstyr

Ultralydutstyr

Deltakelse på arrangementet er gratis, og engelsk vil være det offisielle språket på nettverksmøtene.

Alle interesserte bes om fylle ut dette registreringsskjemaet innen 17. mars 2022. Skjemaet er tilgjengelig på engelsk.

Det er et begrenset antall plasser, og rask påmelding gir større sannsynlighet for plass.

Innovasjon Norge og PARP tilbyr reisestøtte til norske bedrifter eller forsknings- og innovasjonsaktører. Reisestøtten gis for at norske bedrifter kan reise til Polen for å møte polske kontakter, etablere bilaterale partnerskap og identifisere gjensidige forretningsmuligheter for fremtidig samarbeid. Støtten er del av EØS-midlene (Norway Grants). Hver reise støttes med inntil 2000 euro. Dette omfatter deltakelse på:

Utvalgte varemesser eller konferanser/kongresser (for eksempel Salmed-messen i Poznan 23-25. mars 2022)

Bilaterale arrangementer: seminarer og nettverksmøter (for eksempel "Medical equipment: technological progress & legal aspects") organisert av PARP og Innovasjon Norge

Møter (minst to) med Polske virksomheter.

Informasjon og relevante dokumenter finnes på PARP sine nettsider: https://en.parp.gov.pl/component/site/site/travel-grants eller på Innovasjon Norge sine nettsider her: Rolling deadline: Travel Grants - Poland (innovasjonnorge.no).

Hvem kan motta reisestøtte? Norske virksomheter registrert i Brønnøysundregisteret Kostnader som støttes: Et engangsbeløp på 1800 euro for å dekke kostnadene ved en forretningsreise til utlandet Opp til 200 euro til å dekke de faktiske kostnadene til inngangsbillett til messer eller avgifter for deltakelse på konferanser (maksimalt to personer) Kontakt Artur Janusz, e-post: travelgrants@parp.gov.pl, telefon: +48 224328808. Rannveg S. Gimse, e-post: ragim@innovasjonnorge.no, telefon +47 90286758

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Justyna Kizlich, e-mail: justyna_kizlich@parp.gov.pl, tlf.: +48 22 432 88 47. Anastazja Kaczmarek, e-mail: anastazja_kaczmarek@parp.gov.pl, tlf.: + 48 22 432 82 99 Rannveig S. Gimse, e-mail: rannveig.gimse@innovasjonnorge.no, tlf. : +47 902 86 758