Japansk briljering innen teknologi og innovasjon

Dette er det verdt å finne ut mer om. Kvaliteten på arbeidet hos elektronikkselskapet Sharp og teknologien de har brukt er en viktig faktor.

Selv om tallene kan være varierte, er kjernen i meta-analysen av undersøkelser som er gjort om hjemmekontor klinkende klar:

Etter snart to år med pandemi er hybridmodellen mellom arbeidssted og fjernarbeid kommet for å bli.

Selskaper i ulik størrelse melder at ansatte ønsker at dette blir en permanent løsning, selv de som er kjent for innovative produkter for forbruker og proffmarkedet. Ansatte har rett og slett et skrikende behov for en pålitelig løsning slik at de kan jobbe produktivt, effektivt og innovativt hjemmefra. Dette opplever også elektronikkgiganten Sharp.

Sharp har sitt hovedkontor og sin opprinnelse i Japan. De har R&D (research and development) fasiliteter i flere land rundt i verden. Fra omgivelsene rundt deg har du garantert sett eller benyttet deg av LCD-skjermer, videoprosjektorer, aircondition eller kanskje lagringsløsninger fra Sharp. Selskapets målsetting for alle produktene sine er å øke brukernes livskvalitet gjennom å benytte seg av nyvunnet teknologi, kvalitet og design. For å nå dette målet lener de seg på en feilfri digitalisert forretningsprosess. Hvor som helst - når som helst.

Sharps øverste leder for kundeservice og kommunikasjon, Michael Schramm, som leder arbeidet innen IT-støtte for selskapet i Europa forteller at de sørger for at over 2500 ansatte til enhver tid kan gjøre jobben med full effekt fra sine pc-er ved mer enn 70 kontorer rundt om på kontinentet - eller når de er på reise eller hjemme.

Utfordringene med hjemmearbeid

Oppstår det problemer med enten software eller hardware hos Sharp blir disse håndtert av en ekstern aktør, som med suksess løser over 70% av de meldte tilfellene. Tjenesten som slår inn på neste nivå er lokalisert ved Sharps europeiske it-senter i Hamburg. Men for Schramm er det kun funksjonene i selve konseptet som betyr noe. Med en gang en feilmelding kommer inn, skal den løses raskt og med suksess. Han vet at effektiv support gir økt produktivitet og mer fornøyde ansatte i sin jobbhverdag.

Med pandemiens endringer av både hverdag og arbeidsstruktur kom nye utfordringer. Sharp flyttet som mange andre sine ansatte og de skulle så raskt som mulig bli sikkert knyttet opp mot selskapets it-nettverk via VPN.

– Vi hadde da utstyrt over 90% av arbeidsstokken med laptop-er så vi var bedre forberedt enn mange andre, forteller Schramm.

Da alle skulle ha tilgang til nettverket hjemmefra, ble det tøffe dager for de som jobbet med it og nettverk. VPN er den digitale navlestrengen mellom hjemmekontor og det sentrale nettverket. Om det da blir nedetid slår det kraftig inn på produktivitet og muligheten for å utføre viktige operasjoner. Sharp fant en rask løsning på flaskehalsene som oppstod ved å øke nettverkskapasiteten.

Det som kunne skape virkelig vansker var om noen ikke fikk knyttet seg opp via VPN. Uten VPN var man isolert fra selskapets nettverk. Alt av support og kommunikasjon gikk tidligere via VPN. Derfor måtte de finne en løsning for support som ikke krevde VPN.

– Heldigvis kom noen kollegaer som tidligere hadde brukt TeamViewer og fortalte om mulighetene og teknologien, sier Schram.

Sharp startet med Tensor-løsningen fra TeamViewer og det på grunn av tilgangsmulighetene som lar eksperter innen support sette og kontrollere tilgangsrettigheter direkte i TeamViewer Tensor.

På bare seks uker ble avgjørelsen tatt og TeamViewer var distribuert og satt opp etter åtte. Tensor var rullet ut og 99% av supporthenvendelsene har siden blitt løst øyeblikkelig fra distanse helt uten at VPN-tilgang hadde noen betydning. Sikkerheten var høynet da alle tilkoblinger var kontrollert fra sentralt hold. Det betød at Sharp ikke bare hadde digitalisert sin it-service på rekordtid, men samtidig holdt sin drift i full gang under pandemien. Når Covid ikke lengre er en faktor, er Sharp skarpere skodd og mer forberedt enn mange andre.

– I dag tar det rundt fem minutter for en ansatts problem før det er løst, mye fordi kollegaene er mer fleksible med sine fjernløsninger, sier Schramm og legger til:

– Jo raskere vi løser problemene, Jo mer fornøyd er den ansatte som kan fortsette med sitt arbeid.

