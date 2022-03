Dette er en sikker seier!

En god start for å håndtere den elleville etterspørselen Manchester United har fra sin enorme fanskare var å inkorporert løsninger fra TeamViewer i sin daglige drift. De tetter nå gapet mellom supportere som bor i andre land - langt unna lar TeamViewer få nyttiggjøre sin ekstreme kapasitet og muligheter til å endre måten fotballverden opererer og interakterer.

Fotball er en av verdens store globale felles plattformer og sporten inspirerer TeamViewer og milliarder av mennesker verden over. Stjerner som Cristiano Ronaldo, Paul Pogba og Jadon Sancho spiller for de Røde Djevlene per dags dato. I Norge står den 144 år gamle klubben ekstra sterkt med en enorm fanskare. Det er liten tvil om at klubben med så mange oppturer og nedturer er en av sportens mest populære.

Et viktig mål for TeamViewer da de inngikk den fem år lange partneravtalen med Manchester United i 2021, var å knytte de som elsker ManU tettere på klubben. Ett år etter at partnerskapet trådte i kraft, er det en rekke eksempler på at det har skjedd.

Fjernsupport for innholdsleveranser

Mange, også de som ikke er spesielt interessert i fotball, har merket seg at klubben har egen TV-kanal - MUTV. Kanalen sender eksklusivt innhold til tilhengerne verden over og er ofte brukt av sportspressen verden over som kilde. Det var blant annet her Ole Gunnar Solskjær ga sitt avskjedsintervju. Klubben bruker TeamViewers fjernstyringsteknologi til sin tilgang til MUTVs kringkastings-systemer. Dette gjør at de har trygg og garantert tilkobling for drift 24 timer i døgnet.

Men det er ikke bare for å glede tilskuerne eller lage tv TeamViewer er i partnerskap med klubben. Det tyske teknologiselskapet er også blitt et viktig forretningsverktøy for selve innholdsproduksjonen. Spesielt under pandemien har produksjonsfolkene kunne bruke de kraftige redigeringssystemene via fjernadgang og samtidig ha full tilgang til alle mediearkiver. Flere av tv-produksjonene har i sin helhet blitt redigert i sanntid fra de ansattes hjemmekontor.

Kontinentalt samarbeide

Manchester United har også brukt TeamViewers teknologi for å lage sitt første oversjøiske opplevelsessenter - the Theatre of Dreams i Beijing i 2021. Ansatte i Harves Entertainment som holder til i USA og en partner i byggingen av senteret, kunne ikke reise til Kina for å delta under konstruksjonen. Fra USA brukte de fjernadgang for å sette opp 70 servere, installere software, lese og skrive data og bestille verktøy og utstyr for å holde prosjektet i gang etter den stramme tidslinjen.

Rask adgang til action

TeamViewers inntreden har også lagt til rette for mer kraft ved det originale Theatre of Dreams i Manchester. Selve arnestedet - stadion - Old Trafford. Under kampene har klubben fire fotografer langs linjene for å fotografere action-bilder.

Før TeamViever kom på banen, pleide en ordonans å laste disse bildene inn fra en laptop og videre inn til diskene som mediakontoret benyttet for deretter å bli behandlet videre før publisering. Det kunne ta opp mot fem minutter før bildene var ute i eteren til fans verden over. Det hendte også at fotografene gikk glipp av viktige - og kanskje historiske bilder fordi de måtte jobbe med å laste opp bilder.

Med TeamViewers teknologi, tar dette 30 sekunder. Mediadesken har nå direkteadgang til fotografenes laptoper som bildene skytes direkte til.

– En gang i tiden var bildene for brukt i avisene dagen etter men tidene har endret seg og nå er det behov for bildene innen få sekunder. TeamViewer har hjulpet oss å få opp farten. Bilder går viralt i sanntid og er sett av millioner verden over i løpet av sekunder, sier klubbfotograf Ash Donelon.

Manchester Uniteds globale merkevare er bygget over et århundre og klubben har alltid drevet innovasjon. De var pionerer da de etablerte sitt ungdomsakademi eller gjorde om sitt gamle stadion Old Trafford til Englands største klubbstadion. Nå er de innovatører for å ta klubben inn i den digitale tidsalder.

– TeamViewer brukes på mange områder for å gi fjerntilgang til applikasjoner i klubbens økosystem, sier Sean Jefferson direktør for partneravtaler i Manchester United.

