Tidløse investeringslærdommer – levert av 2021

Her er tre investeringslærdommer fra 2021 som Fisher Investments Norden mener gir tidløs visdom til langsiktige investorer.

Investorstemningen, som markedene, går ikke i en rett linje

Investorstemningen, investorenes generelle følelser om aksjer, kan gå i rykk og napp gjennom en markedssyklus. Stemningen går ikke alltid oppover gjennom hele bullmarkedet. I 2021 så vi lommer av overdrevent positiv stemning i starten av året, men dette stilnet utover året da nye bekymringer spredte seg blant investorene. Hvis du hadde solgt ved første tegn på optimisme tidlig i 2021, ville du kanskje gått glipp av større avkastninger i bullmarkedet som fortsatte å stige.

Tidlig på året var det store antallet børsintroduksjoner (IPO-er) og blankosjekkselskaper (SPAC-er), i tillegg til den stigende populariteten til meme-aksjer, nye kryptovalutaer og andre trendinvestering, indikatorer på en stigende stemning. Men utover i 2021 dukket det opp nye bekymringer blant investorene, blant annet sentralbankenes planer om å trappe ned de kvantitative lettelsesprogrammer, nye koronavarianter, forsyningskjedeproblemer og mer. Selv SPAC- og IPO-aktivitet, som hadde en brå opptur tidlig i 2021 og innkasserte 95 milliarder USD i 1. kvartal alene, kjølnet seg dramatisk ned til bare totalt 57 milliarder USD totalt fra april til og med november.[i]



Det er viktig for investorer å overvåke stemningen for å sikre at forventningene ikke mister roten i virkeligheten. Når det skjer, og eufori – ekstrem optimisme – griper tak i investorene, kan det være et tegn på at bullmarkedet begynner å miste farten. Den legendariske investoren Sir John Templeton beskrev fenomenet best slik: «Bullmarkeder blir født av pessimisme, vokser av skepsis, modnes av optimisme og dør av eufori.»

Oppgangene og nedgangene i investorstemningen var tydelige i 2021, og gav investorene viktig lærdom – på samme måte som markedene, beveger ikke investorstemningen seg i en rett linje. Investorer kan raskt gå fra å jakte store avkastninger til å frykte slutten på et bullmarked. Selv om stemningen er en viktig markedsdriver, mener Fisher Investments Norden at eufori alene ikke er et umiddelbart salgssignal. I tillegg til eufori skal investorer også analysere markedets fundamentale forhold (realiteten) for å se om en bred markedsboble er et faktum.

Markedene er fremtidsrettet

Når det ble korona-lockdown i 2020, ble det bråstopp i økonomiene og tilhørende forsyningskjeder. Så, da økonomiene åpnet opp igjen, var etterspørselen raskt tilbake, men tilbudet lå etter – i noen sektorer mer enn i andre. Det viser seg at gjenåpning av fabrikker og gjenopptagelse av normal drift ikke skjer like raskt som nedstenging. Når etterspørselen er større enn tilbudet, får vi varemangel og prisøkning. Mange investorer fryktet at disse varemanglene og prisstigningene truet den gryende innhentingen og kunne bety katastrofe for aksjene. Men som vi ser av avkastningene fra 2021, stemte ikke det. Hvorfor? På grunn av en tidløs lærdom som investorer (og overskrifter) ofte glemmer: Markedene er tilpasningsdyktige og reflekterer fremtidige investorforventninger. Økning i aksjekurser i løpet av 2021 signaliserte mest sannsynlig at varemangelen og prisene ville normaliseres i nær fremtid.

Ikke overraskende stimulerer høyere priser økt produksjon hos selskapene. For eksempel: Etter at prisene på amerikanske trevarer nådde rekordhøyde nivåer i mai 2021, begynte sagbrukene å produsere mer trevare, og i løpet av sommeren sank prisene med 72,8 %.[ii] Eller se på Europa, hvor det utviklet seg en energikrise på grunn av rekordhøye naturgasspriser og uvanlig lite vind som hindret vindkraftproduksjonen i deler av Europa. Markedene tilpasset seg og fant alternativer. Da kullproduksjonen økte i Kina, sank kullprisene verden over. Dette bidro til å øke kullbasert elproduksjon til 15 % av Europas strømbehov, en økning fra under 10 % i 1. kvartal i 2021, og dermed redusere Europas avhengighet av russisk naturgass.[iii]

Dette betyr ikke at varemangel og stigende priser aldri er en trussel mot økonomier eller markeder. De kan virkelig ha ugunstige innvirkninger, særlig på de økonomiene, bedriftene og forbrukerne som påvirkes av dem direkte. Men siden markedene er så tilpasningsdyktige og robuste, kreves det en virkelig stor og uforutsett katastrofe – som kan slå ut milliarder av dollar i global økonomisk vekst – for å stoppe global vekst og et bullmarked.

For langsiktige investorer er disiplin nøkkelen

Hvis du bare fokuserte på nyhetsoverskrifter, ville du trodde at 2021 var et svært stormfullt år for markedene. Det stemmer at globale avkastninger gikk opp med tosifrede tall, men det var på ingen måte enkelt å fortsette å investere midt i en myriade av fryktfremkallende overskrifter. Sannheten er at langsiktig sjeldent er enkelt, og Fisher Investments Norden mener at tålmodighet og disiplin er avgjørende for å oppleve aksjers historisk sterke gjennomsnittlige avkastninger.

I stedet for å prøve å time markedet som svar på de nyligste bekymringene, skal langsiktige investorer konsentrere seg om tid i markedet. Å ha mot til å fokusere på de langsiktige målene og forbli disiplinert på tross av frykt og volatilitet kan være avgjørende for å kunne holde kursen og nå investeringsmålene dine.

Les mer fra Fisher Investments Norden

Følg de siste markedsnyhetene og oppdateringene fra Fisher Investments Norden i Norge:

· Facebook

· Twitter

· LinkedIn

Fisher Investments Norden er handelsnavnet som brukes av Fisher Investments Luxembourg, Sàrl i Norge («Fisher Investments Norden»). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl er et privat selskap med begrenset ansvar som er registrert i Luxembourg (firmanummer: B228486), er under tilsyn av Commission de Surveillance du Secteur Financier («CSSF»), og har registrert adresse: K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor L-1246 Luxembourg.

Dette dokumentet uttrykker de generelle oppfatningene til Fisher Investments Norden, og bør ikke anses som personlig investerings- eller skatterådgivning, eller som en avspeiling av kundenes resultater. Det kan ikke garanteres at Fisher Investments Norden vil ha de samme vurderingene i fremtiden. De vil når som helst kunne endres på basis av ny informasjon, analyser eller en revurdering. Ingenting i dette materialet er ment som en anbefaling eller en prognose for markedsforholdene. Snarere er formålet å illustrere et poeng. Både dagens og fremtidens markeder kan avvike vesentlig fra det som er illustreres her. Det garanteres heller ikke at forutsetningene for illustrasjonene i dette materialet er korrekte. Investeringer i finansmarkedene innebærer risiko for tap, og det er ingen garanti for at man får tilbake hele eller deler av den investerte kapitalen. Historisk utvikling er ingen garanti eller pålitelig indikator for fremtidige resultater. Verdien av investeringer og inntjeningen de gir, vil svinge i takt med de globale finansmarkedene og de internasjonale valutakursene.

Kilder:

[i] Kilde: Refinitiv Eikon, per 17.12.2021. Globale SPAC-utbytter, inkludert overtildelingsopsjon solgt i dette markedet i amerikanske dollar, månedlig, september 1980 til desember 2021.

[ii] Kilde: FactSet, per 23.11.2021. Priser på trevarer, 07.05.2021–19.08.2021.

[iii] «Big Winners From Natural-Gas Crunch: Coal Power Plants in Europe», Joe Wallace, The Wall Street Journal, 17.11.2021.