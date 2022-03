RÅGO smaksbonanza fra Trøndelag

Da ekteparet Gustav Myraune og Hanne Askestad Myraune flyttet fra Bærum til Frosta i 2011 så de raskt potensialet i de fantastiske råvarene de omga seg med.

Målet var å skape lokal matglede og entusiasme for sesongbasert mat.

Vi ønsket å få til verdiskapning på gården for å klare full helårsdrift. Deretter begynte vi å tenke på all den fantastiske maten som var tilgjengelig på lokale matfestivaler som bare ble pakket ned etterpå. Maten var helt umulig å få tak i andre steder. Kanskje kunne man finne noe i et knøttlite hjørne på Meny, men ellers var det svært vanskelig. Her så vi en markedsmulighet, forteller Gustav Myraune.

I dag leverer Rågo matkasser med kortreiste råvarer og delikatesser, samt matoppskrifter til kunder fra Steinkjer i nord til Melhus i sør. Interessen for gode råvarer og matkultur i skjønn forening med økonomi og markedsføringsbakgrunn har gjort at ekteparet opplever stor suksess med grunderbedriften. I 2021 ble de nominert til Bærekraftprisen av SpareBank 1 SMN og omsetningspilen beveger seg oppover.

Vi fortsetter å utvikle oss videre her i Trøndelag, men leker også med tanken på å utvide til andre geografiske områder. Nå når vi har effektivisert driften og koronaen har roet seg, så går det i riktig retning, sier Gustav Myraune.

Rågo samarbeider med lokale produsenter for å få de beste råvarene

Ny støtte til daglig leder

Med effektivisering av driften mener han implementeringen av PowerOffice Go. Det skybaserte regnskapssystemet har gjort hverdagen enklere for gründeren på Frosta.

Jeg bruker PowerOffice Go som en daglig leder. Vi har SpareBank 1 Regnskapshuset SMN AS som tar seg av den daglige regnskapsføringen og utbetaler lønn, mens PowerOffice Go koordinerer det hele. De ansatte som jobber på timebasis registrerer timer rett i systemet via mobilappen, så klikker jeg meg inn for å følge med og godkjenne timer. Så kjører Regnskapshuset lønnen og lønnsslippen legges rett inn i mobilappen. Enklere blir det ikke.

Tidligere brukte de Excel for å registrere timer. De ansatte førte inn hvor mye de hadde jobbet, så ble det sendt videre til Regnskapshuset. Det var en tungvint og gammeldags måte å jobbe på, og selv om Myraune har vært innom noen andre systemer på veien, kan lite måle seg med PowerOffice Go.

Myraune Gård har effektivisert driften med PowerOffice Go

Det forrige regnskapssystemet jeg prøvde hadde en god del mangler. På slutten av året klarte vi ikke å få ut alt, så vi måtte jobbe manuelt i tillegg. Det var for eksempel umulig å summere, jeg måtte fjerne formatering for så å summere selv. PowerOffice Go er et mye mer moderne system. Man har oversiktlige rapporter og budsjettfunksjonen er utrolig brukervennlig for en som ikke driver med regnskap til daglig, forteller han.

Myraune trekker frem en av de store fordelene med PowerOffice Go, som er hvor lett det er å navigere seg rundt. Han kan enkelt klikke seg inn på leverandørenes kontoer og følge med på alle fakturaer. Slik sjekker han om alt stemmer til enhver tid.

Jeg anbefaler virkelig systemet til alle som ikke elsker debet og kredit! Gustav Myraune

-Det er ekstremt enkelt å se de forskjellige resultatrapportene. Systemet er integrert med banken, så jeg ser også likviditeten hele tiden.

Etter at vi begynte å bruke PowerOffice Go har det blitt mye lettere å ha oversikt, det er en betydelig effektivisering av arbeidshverdagen, avslutter Myraune.

Fornøyd regnskapsfører

En annen som skryter systemet opp i skyene er regnskapsfører

Siri Hellan Hoøen

Siri Hellan Hoøen i SpareBank 1 Regnskapshuset SMN AS. Hun er regnskapsrådgiveren til Rågo, og forteller om et knirkefritt samarbeid med Gustav og PowerOffice.

Rågo startet med PowerOffice Go 1. januar 2021, og vi har vært veldig fornøyd siden. Arbeidsfordelingen i programmet er utrolig bra, forteller hun.

Rågo registrerer timer og Hoøen kjører lønn. I tillegg passer hun på innrapportering og at alt stemmer til enhver tid. Hun trekker frem hvor smertefritt prosessene går og hvor lett forståelig det er for alle brukere.

Hun har bare lovord å si om sin nye samarbeidspartner.

Systemet passer både til meg som regnskapsfører og Gustav som bruker. De gamle systemene var tilpasset regnskapsførere, men ikke kunder. Og så var det noen systemer som var greie å bruke for kundene, men som var tungvinte for oss. Det ble knotete, forteller hun.

Fakturering i PowerOffice Go gjøres nå raskt,enkelt og effektivt. Fakturaer kan opprettes til grupper og sendes automatisk. Innbetalinger hentes fra banken daglig og bokføres automatisk i regnskapet.

Alt går sømløst. Alt fra registrering til godkjenning. Det går veldig greit med betaling også. Det er bare å trykke på autoriser, så går det av seg selv.

Vi slipper å bruke nettbank for å godkjenne, avslutter hun.

