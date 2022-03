Blå vekst - polsk-norsk samarbeid innen marine-maritime næringer

Arrangementet er for polske og norske bedrifter, eller institusjoner på innovasjonsfeltet. Det er en mulighet for utveksle fersk kunnskap, utforske nye muligheter og utnytte potensialet for et polsk-norsk samarbeid innen marine-maritime næringer.

Arrangementet tar for seg næringslivets muligheter innenfor blå vekst, teknologi og offshore energi i Polen og Norge. Det legger til rette for nettverksbygging mellom polske og norske aktører. Et mål er at polske og norske aktører inngår partnerskap og vurderer en felles søknad på utlysningen av prosjektmidler til samarbeid under EØS-midlene.

Prosjektutlysningen under EØS-midlene lanseres som del av seminaret. Utlysningen støtter innovative prosjekter innenfor det marine-maritime næringsliv som har potensial for blå vekst, teknologiutvikling og motvirkning av miljøødeleggelsene til havs eller til sjøs.

Samarbeid mellom polske og norske partnere i en prosjektsøknad øker sjansen for å nå gjennom i tildelingen av prosjektmidler.

Arrangementet er spesielt interessant for bedrifter eller institusjoner som driver med:

Grønn skipsbygging og -verft

Skipsutstyr – motorer/driftssystemer/støttemekanismer

Driftsenheter

Elektrifisering, elektroteknikk og batterier

Havnesystemer

Marin teknologi

Armaturer/ rederiselskaper

Deltakelse er gratis. Seminaret er på engelsk. Interesserte bes fylle ut påmeldingsskjemaet på arrangementets nettside innen 1. april 2022:

https://www.parp.gov.pl/component/parpevents/?view=details&id=2338#eventContact