Dette vil alle ha på hytta nå!

Vi har alle opplevd å glemme hyttenøkkelen hjemme, eller stadig å måtte skaffe en ny nøkkel til familiemedlemmet som alltid mister den. Eller kanskje har du opplevd å koordinere et oppussingsprosjekt fra avstand med alt det medfører av koordinering. Alt dette kan løses ved å installere en kodelås med fjernstyring.

En av de største grunnene til å ha en KeyFree på hytta er nettopp for å kunne styre og få informasjon om alt som skjer når du ikke er der. Enten det gjelder leveranser til hytta, utlån av nøkler ved utleie, eller om det oppstår noe uforutsett, så er du informert om situasjonen. Med Keyfree kan du få varsel både ved innbrudd, vannlekkasje og brann, i tillegg til å gi nøkkelfri tilgang til hytta. Beskjed om at noe uforutsett oppstår er kanskje det viktigste med å installere Keyfree.

Dersom du leier ut hytten din så er kodelås perfekt. Du kan legge inn koder fortløpende og fjerne de etter at de har blitt brukt. Da får gjestene en kode for leieperioden som automatisk slettes etter den aktuelle perioden. Dette gir stor sikkerhet med tanke på uvedkommende gjester. På samme måte kan du gi produktleverandører tilgang med en engangskode. Da er det enkelt å utføre småjobber mens du selv befinner deg et annet sted.

En styringssentral med egen backup

Keyfree installeres med en styringssentral i hytta som samler opp data som sendes til deg i en egen app. Her kan du få informasjon om temperaturen i hytta og bli varslet hvis den plutselig faller, noe som i verste fall kan bety at et vindu er blitt knust. Nøkkelsystemet kan også kobles til tilleggstjenester som varmestyring, brannvarsel, innbruddssensor. Sentralen har batteri og 4G-backup som gjør at systemet fungerer uansett, enten du har internett på hytta eller ikke.

Det er flere aktører som tilbyr nøkkelfrie systemer og alarmer, så hvorfor velge Keyfree?

Det geniale med Keyfree er at du får alt du trenger til en rimeligere pris, forskjellen er bare at systemet ikke er koblet opp mot en vaktsentral. Det vil si at ved et eventuelt innbrudd blir ikke vektere varslet. I stedet kan det kobles til en lokal sirene for å skremme bort innbruddstyver, samtidig som du får umiddelbar varsel i appen Da kan du selv ta kontakt med lokale servicefolk som kan bistå. På sikt er et av målene til Keyfree at det skal kunne kobles mot lokale tjenester som kan bistå deg som hytteeier, enten det gjelder vaktmestertjenester, snømåking, vedleveranse eller matlevering.

Enkelt og greit

Keyfree er like enkelt å forstå som å installere. Låsen kan du montere selv og det er support tilgjengelig hvis du trenger hjelp.

Du får et kostnadseffektivt abonnement til kun 99 kroner i måneden som gir deg alt du trenger, uten tilleggskostnader hvis du ønsker å legge til flere komponenter

Hva venter du på? Bestill Keyfree i dag