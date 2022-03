Traff blink da de delte sin ekspertise på skyløsninger

I starten av mars ble webinaret Digital Standup avholdt hvor ERP-leverandørene Rambase, SAP og IFS deltok. Arrangøren Tellmann sammen med nettverket Forretningsløsninger Norge presenterte der oppdateringer for kunder som ønsket bedre og bredere innsikt i moderne, skybaserte ERP-løsninger.

Det er nettopp fordi det kan være vanskelig å skille mellom de ulike løsningene på markedet – og spesielt om man skal tilrettelegge for skybaserte løsninger, at Tellmann holder åpne og gratis webinar rundt temaet.

Under webinarets paneldebatt ble følgende tema løftet frem og diskutert: Innføring av skybaserte ERP-løsninger. Hvordan gjør man det?

Hva skiller slike leveranser fra tidligere, tradisjonelle leveranser?

Hvilke muligheter har vi som kunde til å få gjort individuelle tilpasninger – og bør vi det?

Er leverandørenes metode og tilnærming i endring?

Hvordan få ut forretningsmessige fortrinn og gevinster av en skyløsning.

Hvordan anbefaler leverandørene at kunden tilrettelegger sin anskaffelse.

Hva må kunden selv ta ansvar for og sikre i en leveranse.

Senior Director Customer Success Nordics, Per Arne Flatebø fra IFS forteller at deltakelsen på webinaret er med å gjøre IFS mer relevant for sine kunder.

- Et nettverk som Forretningsløsninger Norge er viktig. Å åpent dele erfaringer i et slikt arrangement gjør at vi blir bedre og relvante for våre kunder.

På spørsmål om det er vanskeligere eller lettere å presentere eget produkt for en forsamling som lytter og ser via nett kontra å være ute fysisk på en messe eller levende forum, forteller Flatebø:

- Jeg opplever at pandemien har gjort alle mer varme med tanke på å bruke en digitalkonferanse, spesielt for korte samlinger som denne, men hvor temaet er interessant. Spørsmålene kommer i chat, interaksjonen kommer kanskje raskere. Jeg mener dette ikke er enten eller, det er en kombinasjon eller hybrid som gjelder. Samtidig er det alltid interessant å se live hvor relevant man er – hvor mange deltagere blir i sendingen. Denne gangen mener jeg Tellmann må ha truffet med tema, det var ca 120 deltagere.

Per Arne Flatebø fra IFS.

Henning Klemp, SAP

Odd Magne Vea, CSO RamBase

Det Flatebø og IFS la vekt på da de fortalte om seg selv og sine løsninger, var åpenhet.

- Samt at effekten av forretningssystemet er målet, det å vektlegge at effektiv bruk krever fokus på hva som gir effekt og hvordan man skal jobbe med standard. Selvfølgelig vil vi ha frem at vi har både løsninger, metode og erfaring, forteller han.

Og løsningene innebærer selvsagt at ERP i fremtiden ligger i skyen.

- Du oppnår effektivitet ved å ivareta mulighetene i forretningssystemet, tilrettelegg for hva skyløsningen kan gi. Sørg for at din organisasjon svømmer medstrøms, da klarer du både stille vann og sterk strøm.

Odd Magne Vea fra Rambase er veldig treffende og skarp i sin betraktning rundt hvorfor det er så innlysende at ERP i fremtiden vil være skybasert:

- Vi har brukt nettbank i flere år allerede, skatten rapporteres på internett, posten er digital og nesten all underholdningen vi konsumerer er skybasert. Så det er ingen grunn til at selve ERP systemet også ikke kan være skybasert. Fordelene med et system som alltid er oppdatert og hvor spesielt sikkerhetsløsningene er håndtert av en profesjonell part er mye høyere, sier han.

