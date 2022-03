Hvorfor er hun så j...sur hele tiden?

Vi vil alle bli tilfredsstilt på soverommet. Punktum. Noen ganger vil hun kunne blidgjøres av deg som givende partner, men du må likevel ha leketøy tilgjengelig i skuffen for yte det lille ekstra. Her er alt du trenger for en ny og positiv vår.

Gi henne egentid

Happy wife betyr happy life, og denne vil hun elske. Nemlig alle damers bestevenninne, den sagnomsuste vibratoren Womanizer. Det er absolutt ingen grunn til å ikke ha denne i hus, og lurer du på hvorfor nabokona er blidere enn partneren din, da har du mest sannsynlig svaret her.

Her bestiller du den

Forandring fryder

Så. Når din bedre halvdel er fornøyd, er det på tide å tenke på parforholdet. Og her finnes det hjelpemidler som virkelig gjør underverker for hverdagsromantikken. Denne parfavoritten er nemlig alt du trenger. Den gir begge vibrasjoner samtidig og kan styres via en app som gjør at vibrasjonene rytmisk følger en sang dere begge liker. I tillegg har den en lekker liten fjernkontroll og er vanntett slik at den kan brukes i dusjen eller badekaret.

Her bestiller du parvibratoren

En trofast følgesvenn

Til slutt er det far sin tur. Runkemaskinen Handy er utviklet av norske ingeniører som har funnet en teknikk som gir mannen en nytelse han ikke har opplevd tidligere. Menn er glad i sine tekniske duppeditter og i motsetning til noen andre bomkjøp vil denne garantert komme til nytte. Maskinen gir følelsen av at noen andre er med på leken og den har en rekke nytenkende funksjoner som gjør at den kan kobles opp mot pornofilmen du ser på, slik at maskinen gjenspeiler bevegelsene på skjermen. Skaff deg denne godbiten og book inn et par sene kvelder på gutterommet.

Kjøp din nye kompis her