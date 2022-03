Hvem blir sittende med gigantgevinsten?

- Innovasjon Norge er positiv til å bidra med inntil 60% kapital gjennom Miljøteknologiordningen. For å nå sine mål og få kommersialisert LiceTube for markedet er CLT solutions klar til å utforske alle muligheter for å tilføre prosjektet den resterende kapitalen som trengs i siste fase. Dette gir en unik mulighet for nye interessenter som vil være med på eventyret: Å kunne tilby løsningen på hovedutfordringen til en av Norges viktigste næringer, forteller Helgheim.