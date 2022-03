Rumpesvetten menn ikke snakker om

Bambusviskose er løsningen for mange, så hvorfor forsøker ikke du også å skjemme bort dette følsomme hudområdet med pustende materialer?

Undertøy av bambusviskose regulererer temperaturen etter kroppen og lar den puste. I tillegg er det utrolig mykt å ha på og klemmer ikke, akkurat slik du vil ha det der nede. Som om ikke det skulle vært nok så er det antiseptisk og hindrer sopp og bakterier samtidig som det begrenser utviklingen av lukt. Og vond lukt i buksen vil man for all del unngå! Så her er det bare å handle.

Først ut er boxershortsen for den aktive rytter. Denne har kompresjon for full støtte, som passer ekstra godt når du skal ut å sykle. Den er hurtigtørkende og kommer i en lekker mørkeblå farge.

Kjøp den her

Nestemann ut er black beauty med kallenavnet verdens mykeste boxer. Dette er en støttende venn gjennom arbeidsdagen som passer på at luften trekkes inn i undertøyet og ikke ut i shortsen en varm vårdag på kontoret.

Denne bestiller du her

Vi er enige om at rumpesvette på ingen måte er behagelig. Derfor har du ingen tid å miste hvis du ikke allerede har investert i undertøy av bambusviskose. Redningen for deg som enda ikke har fått prøvd, er et emergency kit med alt du trenger for en ny og bedre temperert hverdag.

Kjøp pakken hos Milrab