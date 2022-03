Følg med! Nytt kredittstyringsverktøy gir oversikt over faktureringen

I disse dager lanseres dashboardløsningen; Kredinor Innsikt. Dette verktøyet gir et unikt grunnlag for å ta beslutninger rundt kredittstyring, med blant annet full oversikt over restkontro og betalingsadferd fra overordnet til detaljnivå. Det er lagt inn nyttige funksjoner for segmentering, drill-down og eksportering. I sum gir dette enkel tilgang til kundedata som gir en komplett kontroll på kundeporteføljen, , fra fakturering til betaling.