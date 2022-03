De beste dagkremene for menn

Menn er generelt ikke så flinke som damer til å ta vare på huden sin. En av grunnene er nok at de ikke vet hvor de skal starte i jungelen av produkter, tips og råd. Må man rense, skrubbe og dampe, eller holder det med en enkel krem? Svaret er at alt er bedre enn ingenting, så la oss starte med det det enkleste først; en god krem.

Ansiktskrem er viktig. Først og fremst for å gi fukt til huden, men også for å føle seg vel. Menn har opptil 25% tykkere hud enn damer og produserer mer talg, som gjør at huden er grovere og har større porer. Siden menn har et høyere testosteronnivå i kroppen enn damer, som kan føre til fetere hud og mer akne. Derfor er det lurt å bruke kremer som er spesielt tilpasset mannens hud. Her er et utvalg.

Biotherm Homme Force Supreme Youth Architect Cream gir fukt til huden og skal både forebygge og fjerne fine linjer.

L'Occitane Cade Revitalising Cream lover fukt og næring, samtidig som den skal ha en oppstrammende effekt på huden. Den beskytter mot eksterne påkjenninger og frisker opp huden. Og er det noe vi trenger etter en lang vinter, så er det en god runde med oppfrisking.

Her er en ansiktsgelé med et navn som forklarer alt. Biotherm Force Supreme Anti-Aging lover å stramme opp huden til menn over førti. Den føles lett og frisk på huden og reduserer synlige aldringstegn.

