Heng på! Her er det tilbud på hengekøyer!

Vi har tenkt på det flere ganger, men aldri fått fingeren ut. Men i år skal det skje! Hengekøyetur på Grefsenkollen og sommernetter i marka. Om du også er en av de som drømmer om å oppleve en natt under åpen himmel, så har du nå muligheten til å skaffe deg hengekøye til en meget god pris!

Heng og hoi! Denne var fin. Og til 25% rabatt blir den nesten enda finere.

Hennessy Hammock Safari Deluxe Classic er en av de største, bredeste og mest komfortable hengekøyene, og det er plass til to personer! Så her er det bare å invitere med madammen til en romantisk kveld for to.

Denne hengekøyen er perfekt for voksne menn, siden den tåler opp til 115 kilo. Den har myggnett og vanntett tak, og er designet slik at du nesten kan ligge flatt mens du sover. Nå får du den til nedsatt pris!

Til slutt på salg, finner du en behagelig sak. Insulated Hammock V er et oppblåsbart 3-sesongs liggeunderlag som gjør natten enda mer behagelig. Den passer de fleste hengekøyer, og kan nå kjøpes til 32% rabatt.

