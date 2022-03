Visma meldte i februar at de kjøper selskapet bak Norges største utleie- og forvaltningsplattform, Hybel AS. Gründerne blir med videre og skal fortsette utviklingen og skaleringen av både markedsplassen hybel.no og forvaltningsplattformen Hybel Premium under VISMA Property Solutions paraplyen.

Umiddelbare synergier gjennom et unikt verdiforslag til eiendomsaktørene

Bredden og miksen av meget solide og skybaserte software løsninger som Visma Property Solutions nå tilbyr gjør at eiendomskundene kan jobbe med de beste SaaS plattformene og samtidig få nødvendig oversikt, rapportering og analyser på tvers av hele eiendomsporteføljen sin.

Christian Rasmussen i Hybel

Christian Rasmussen, daglig leder i Hybel, forteller at et viktig rasjonale for integrasjonen med Visma er at flere av kundene i Hybel også har større porteføljer med næringseiendom. Andre har også hatt krav til rapportering og analyse på hele porteføljen som har gjort at Hybel har kommet til kort. Denne store kundegruppen vil nå vil få et bedre og mer komplett verdiforslag etter integrasjonen med Visma Property Solutions. "Samhandlingen mellom selskapene under paraplyen er godt i gang og her vil det komme nyheter på løpende bånd som vil både effektivisere og styrke kundenes drift betydelig”, sier Rasmussen.

– Allerede den første måneden har vi også inngått avtaler med flere av Norges større eiendomsselskaper som eier porteføljer med både næring og bolig. Vi ser umiddelbart at det er et stort effektiviserings- og automatiseringspotensial hos denne kundegruppen, og det er dermed også stor interesse og etterspørsel etter løsningene vi nå tilbyr sammen med andre Visma-selskaper, sier Christian Rasmussen.

Vekst gjennom effektive regnskapsintegrasjoner

Hybel plattformen fungerer som et komplett forsystem til regnskapssystemene til selskapets over 750 bedriftskunder. I dag leverer selskapet enkle integrasjoner mot alle regnskapsplattformer. Samtidig ser man nå også på flere løsninger internt som vil øke verdiforslaget mot regnskap og regnskapsfirmaer ytterligere.

– 80% av kundene til Hybel jobber i dag på en Visma eid regnskapsplattform”, sier Rasmussen.

– Samtidig vet vi at det er flere tusen eiendomsselskaper som i dag bruker Visma sine regnskapsplattformer, men som fortsatt ikke er kjent med hvordan man kan effektivisere og automatisere utleiedriften sin med Hybel-plattformen. Her er flere spennende innganger til å skape vekst og merverdi for alle parter, avslutter Rasmussen.

100% vekst og unik kundetilfredshet

Allerede i dag forvalter utleiere og eiendomsselskaper over 15 000 leieforhold via Hybel Premium. Selskapet har mer enn 750 eiendomsselskaper og ca 2 500 privatutleiere på kundelisten.

De fleste av selskapets forvaltningskunder kommer fordi de annonserer og finner sine leietakere på Hybel.no eller som følge av referanser fra allerede eksisterende forvaltningskunder.

– Tilbakemeldinger fra kundene våre er enestående”, forteller Rasmussen. “Vi sier vi har to avdelinger i selskapet; teknisk utvikling og customer success. For mange eiendomsselskaper er det vanskelig å forstå hvor mye man kan automatisere av oppgaver både knyttet til drift og regnskap, men også hvordan en kundereise i dag kan se ut. Vi bruker god til på opplæring og oppfølging slik at alle blir trygge og får full effekt av overgangen til vår SaaS plattform.

Vi hjelper kundene å lykkes og jobbe mer effektivt”, sier Rasmussen. “Samtidig ser vi på kundene som våre partnere og ambassadører. De er viktige for den videre utviklingen av selskapet, og vi får stadig gode innspill fra Alta i nord til Mandal i sør.

Eivind Gundersen, Styreleder Visma Real Estate AS

– Vi i Visma er stolte over å få muligheten til å jobbe sammen med teamet i Hybel for å videreutvikle den fantastiske plattformen som er skapt gjennom de siste årene. Vi er meget imponert over utviklingen i selskapet og den posisjonen de har klart å opparbeide. Plattformen skaper betydelig verdi for utleiere som nå har en fullskala forvaltningsløsning som automatiserer store deler av prosessen med å håndtere leietakere, sier Eivind Gundersen, Styreleder Visma Real Estate AS.

