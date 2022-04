Gasellebedriften Kajsas AS doblet omsetningen på tre år

– De første årene jeg drev var tøffe, det var mange år det ikke gikk så bra. Kajsa Nylander er daglig leder og gründer av cateringselskapet Kajsas, som også har egen delikatessebutikk på Nesøya i Asker. I løpet av 11 år har selskapet gått fra å være en liten familiebedrift til å bli et selskap i vekst med fornøyde kunder over hele Østlandet.

De siste årene har selskapet hatt en formidabel vekst, og har vært gasellebedrift fire år på rad. Fra 2017 til 2020 doblet omsetningen seg fra 21 til 43 millioner.

– De fleste gründere er klare over at det er vanskelig å starte opp noe nytt. Men det gjelder å ha is i magen, sier Kajsa.

– Når føler du at ting snudde?

– I 2016 tenker jeg. Vi hadde sakte vekst frem til det ved at fornøyde kunder spredte ordet. Plutselig tok det helt av, og etter det har det bare økt. Mange tar også bilder og tagger oss i sosiale medier, det er veldig hyggelig, sier Kajsa.

Matinteressen har alltid vært der

– Jeg har alltid vært glad i å lage mat. Da jeg var syv år lagde jeg mitt eget oppskriftshefte, smiler Kajsa

Gründervirksomheten begynte med at Kajsa lagde mat for noen venner da hun var hjemme i mammapermisjon. Da det eskalerte fikk hun hjelp av sine eldste døtre, og sammen lagde de ulike retter som mannen kjørte ut til kundene.

– Alt har skjedd så fort! Det har i alle fall krevd hardt arbeid, sier hun bestemt.

Det begynte med matretter, så kaker.

– Vi bakte med hånd på kjøkkenbenken hjemme før vi fikk vår første bakemaskin. Etter hvert fikk jeg min første ansatt, og så har ballen bare rullet videre derfra, smiler hun.

I dag har selskapet 15 faste ansatte med lokaler på Nesbru og Nesøya i Asker.

– Det har blitt til et stort maskineri med innkjøp, matlaging, pakking, utkjøring, retur av fat og så videre. Det er viktig at alt går riktig for seg i hver ledd. I tillegg har vi butikken på Nesøya. Så det er en del å passe på, forklarer Kajsa.

Fra butikken selger de blant annet delikatesser, ferske bakevarer, dagens middag og fredagstapas. De tilpasser menyen noe etter sesong, men fredagstapasen har ny meny hver uke.

– Den setter jeg selv, det er mitt ukentlige kreative hjørne, smiler hun.

Tillit til teamet

Det blir mer og mer å gjøre for cateringselskapet, og Kajsa kan av og til blir overveldet av arbeidsmengden.

– Det er voksesmerter. Hver gang jeg får på plass en ny ansatt tar det ikke lang tid før vi trenger en ny, ler hun.

Ansettelser er en av de største utfordringene med å vokse, ifølge Kajsa. Det kan være både tidkrevende og vanskelig å finne dedikerte folk. I løpet av de siste månedene har hun ansatt flere mellomledere med erfaring og kjennskap til bedriften, slik at hun kan delegere mer.

– Det er viktig for meg at jeg kan stole 100 prosent på teamet. Har man tillit til hverandre, kan man få til alt, sier hun.

Samtidig som selskapet vokser, er det viktig for gründeren å bevare det hun kaller Kajsas-opplevelsen.

– Jeg er redd for at bedriften skal bli for stor til å være fleksibel. Eller at vi mister nærheten til kunden. Om vi har kapasitet, kan vi også yte litt ekstra. Da er det viktig med ansatte som ivaretar det, påpeker hun.

Tripletex effektiviserer hverdagen

En annen ting Kajsa er opptatt av, er effektivitet.

– Derfor var det viktig for meg å få effektivisert regnskapsdelen, og det får jeg gjort med Tripletex. Jeg er heldig som kan fokusere på andre ting, sier hun.

– Tid er mangelvare. Vi skal bruke tiden vår på det som genererer gode kundeopplevelser. Jo mer effektivt alt annet er, jo mer mat kan vi lage og jo mer tid kan vi bruke på kundene, sier Kajsa.

Hun er derfor glad for å ha hjelp til økonomien.

– Regnskapet er ikke relevant for Kajsas-opplevelsen. Vi har en regnskapsfører som gjør det aller meste. Vi bruker regnskapssystemet Tripletex og samarbeider direkte i systemet. Det fungerer veldig bra, så det er vi fornøyd med.

Fargefest gir matglede

En del av Kajsas-opplevelsen er at maten serveres på fargerike keramikkfat og pyntes med blomster i ulike former og fasonger. Det er blitt en del av merkevaren. At det ser godt ut er vel så viktig som at det smaker godt.

– Jeg tror at folk liker farger og former. Det piffer opp litt, sier Kajsa.

Det er viktig at kundene skal bli glade av å motta maten. Ofte er den også en del av store begivenheter i folks liv, som bryllup, konfirmasjoner og festlige anledninger.

– Derfor må det vi leverer være 100 prosent. Selv om vi ikke møter hver eneste kunde personlig, er hver eneste rett og hver eneste kake like viktig, understreker hun.

Krevende år

Det har vært hardt arbeid fra første stund, for gründeren, men året etter at koronapandemien brøt ut har vært det mest krevende så langt. Cateringbransjen stoppet helt opp 12. mars 2020. Avbestillingene rant inn.

Kajsas ble nødt til å permittere alle ansatte og beskriver det som en heftig periode. For å holde bedriften gående opprettet de nettbutikk med hjemlevering.

– Vi fikk spredd ordet om butikken via sosiale medier blant annet, og fikk mye god markedsføring, forklarer hun.

Etter hvert som nettbutikken gjorde suksess og bestillingene begynte å komme inn, kunne også de ansatte komme tilbake på jobb.

Til tross for at Kajsas AS holdt åpent under pandemien tapte de penger og de fikk heller ingen støtte fra staten.

– Det er provoserende, man får jo ingenting for å stå på. Hadde jeg valgt å holde stengt ville vi fått støtte. Samtidig gjør det meg også ekstra motivert. Som gründer må du bare bli litt ekstra gira av den motgangen du møter, sier hun og fortsetter: – Vi klarte likevel å øke omsetningen, og det er jo bra. Vi får igjen for det på sikt.

Fremtidsvisjoner

Kajsa sier hun er utrolig glad for at de kom seg gjennom den tøffe perioden og at bedriften lever videre.

– Hva er ambisjonene for fremtiden?

– Jeg drømmer om at alt endrer seg etter sesong. Både meny og hjemmeside. Vi gjør det litt allerede, men skulle gjort det enda mer. Smaken endrer seg med årstidene og man ønsker å spise litt annerledes, det syns jeg er spennende.

Av og til blir Kajsa grepet av at det er for mye å gjøre.

– Men det gjelder å ikke gi opp, og å ha de riktige menneskene rundt seg. Nå er vi på en god plass, holder driven oppe og durer på videre, avslutter hun.

