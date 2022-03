Topp nettmeglere å kjøpe aksjer hos

Si du vil kjøpe aksjer- Hva er en nettmegler?

Skal du kjøpe aksjer i Norwegian eller i et annet selskap, kan det gjøres hos en nettmegler. Raskt forklart er det en nettdrevet plattform hvor du kan kjøpe og selge finansielle aktiva som aksjer.

Nettmeglere er også kjent som handelsplattformer, eller tradingplattformer, og det fungerer i all hovedsak som en digital markedsplass for finansielle instrument. Alternativt kan du handle via banken din, men som regel er det mindre tidkrevende og ikke minst mindre kostbart å handle hos en nettmegler.

Hvordan velge plattform for å kjøpe aksjer

«Hvor er det best å kjøpe aksjer?» - er i nyere tid et av de mest populære søkeordene i Norge. Dette er på ingen måte skrevet i stein da det er flere tilbydere der ute, og valget bør baseres på personlige preferanser.

Det er derimot viktig at du finner en plattform tilpasset dine mål, din strategi, og selvsagt også risikotoleranse og erfaringsnivå.

Skal du kjøpe aksjer som nybegynner er det for eksempel lite hensiktsmessig med en omfattende plattform forbeholdt profesjonelle tradere. Her er faktorer vi mener er viktige å tenke på før du tar ditt valg:

Sikkerhet/reguleringer: Viktigst av alt er at du benytter deg av regulerte/lisensierte plattformer med gjennomgående sikkerhetsprosedyrer. Er ikke plattformen regulert, er det ingen garantier for at midlene står trygt. Sjekk også hvilke tiltak som er gjort for å forhindre hacking og lignende.

Gebyrer: Høye gebyrer kan på sikt spise opp gevinstene. Desto mindre du betaler, jo mer sitter du selv igjen med. Undersøk hvor mye du må betale i kurtasje og spredning, og om det er noen øvrige gebyrer/avgifter.

Utvalg: Har plattformen aksjen(ene) du skal kjøpe? Det er naturligvis viktig å undersøke. Et større utvalg er også bedre enn et snevert, ettersom det gjør det enklere å diversifisere porteføljen.

Verktøy og funksjoner: Vurder hvilke verktøy og funksjoner som kan være nyttige for deg og din strategi. Skal du aktivt spekulere i prisbevegelser (trade) kan funksjoner som «stop-loss», «take-profit», «gearing» og «shorting» være hjelpsomme. Er du nybegynner er derimot såkalte kopihandler, eller Copytrading, være et bedre valg.

Brukervennlighet: Velg en plattform tilpasset dine mål, strategi og erfaringsnivå. Skal du investere på lengre sikt er såkalte CFD-plattform lite egnet ettersom de er forbeholdt tradere.

eToro, Capital og Libertex er nettmeglere som skårer høyt på de nevnte faktorene. Det som dog gjør eToro utmerker seg er at de er tilpasset «alle» uavhengig av erfaringsnivå, mål og strategi.

Hvordan kjøpe aksjer - 3 enkle steg

Her ser du hvordan kjøpe aksjer med 3 enkle steg! Du trenger bare å:

1) Opprette konto

2) Verifisere deg og gjøre et innskudd

3) Begynne handelen

Opprett en konto

Når du har valg nettmegler oppretter du konto ved å klikke på registeringsknappen på deres hjemmeside.

Opprett brukernavn og passord og klikk på «opprett konto».

Du vil deretter motta en mail som du er nødt til å bekrefte. Når det er gjort kan du gå videre til neste steg.

Verifiser deg og gjør ditt første innskudd

For å verifisere deg må du sende kopi av godkjent ID-kort, eller sende inn nasjonalt ID-nummer. Du må også svare på noen investeringsrelaterte spørsmål. Merk at dette kun er sikkerhetstiltak for å forhindre kriminell aktivitet, og for å beskytte deg som bruker.

Når du er verifisert gjør du et innskudd ved å klikke på «sett inn penger». Du må minimum overføre 50 dollar, og du kan overføre med enten bank, Visa eller digital løsninger som PayPal. Både innskuddet og verifiseringen gjennomføres raskt og enkelt.

Du er klar for å kjøpe aksjer

For å kjøpe aksjer kan du enten søke i søkefeltet, om du vet hvilken aksje du skal investere i, eller så kan du bla gjennom hele sortimentet ved å gå til kategorien «aksjer». Vi viser hvordan kjøpe aksjer i Norwegian.

Søk og klikk på «Handle»



Velg beløp og klikk på «Åpne handel».

Skriv inn beløpet du ønsker å investere/trade og klikk deretter på «Åpne handel». Du vet nå hvordan du kjøper aksjer!

Hva er en aksje?

En aksje representerer en eierandel av et selskap. Så når du kjøper en aksje i for eksempel Norwegian, eier du en del av flyselskapet. Desto flere aksjer du kjøper, jo større del av selskapet eier du.

Grunnen til at folk investerer i aksjer er rett og slett for å tjene penger. Det er nemlig slik at dersom aksjekursen stiger etter at du har kjøpt, tjener du penger. Likeledes taper du penger om aksjene faller i verdi.

Det som bestemmer hvilken vei aksjekursene beveger seg er tilbud og etterspørsel. Dette påvirkes igjen av en rekke forhold som selskapets drift, økonomiske situasjon og forventninger om inntekter i fremtiden. Typisk vil et selskap med lovende framtidsutsikter oppleve et økende antall investorer, som igjen fører til økende aksjekurser. I likhet vil dårlige driftsresultat og andre «dårlige» nyheter, påvirke aksjekursen negativt.

Forskjellige typer aksjer

Det finnes tusenvis av aksjer og for å gjøre det enklere å skille dem er de gruppert i ulike kategorier. Her ser du forskjellige typer aksjer.

Grønne aksjer – Representerer selskaper som driver med virksomhet innen fornybar energi. Nel og Tomra er eksempler.

Teknologiaksjer – Alle børsnotert selskaper som driver innen teknologi, eksempelvis IT- og internett, mobiltelefoni og salg av teknologiske enheter, er kategorisert som teknologiaksjer. Telenor, Apple og Amazon er eksempler.

Volatile aksjer – Er aksjer hvor kursen svinger mye i verdi innenfor kortere tidsperioder.

Defensive aksjer – Er aksjer som kan vise til en stabil og jevn vekst. Verdens største selskaper er typiske eksempler.

Tokeniserte aksjer – Er aksjer opprettet på Blockchain.

Spill aksjer – såkalte «gaming»-aksjer inkluderer selskaper innenfor utvikling og salg av spill og spillkonsoller. For eksempel Activison Blizzard og EA.

Cannabis aksjer – Er selskaper som driver med salg og/eller produksjon av medisinsk Cannabis.

Fly aksjer – Er selskaper som driver med virksomhet innen flybransjen.

Laks og fiskeaksjer – Er selskaper som driver med salg og/eller opprett av fisk og laks.

Farmasøytiske aksjer – Er selskaper som opererer innenfor helsesektoren.

Hvordan velge hvilke aksje jeg skal kjøpe?

Det er flere ting du bør ta hensyn til når du skal velge aksjer, både i forhold til hvilke mål du har og hvilke strategi du skal benytte deg av. Ønsker du å oppnå fortjeneste på kortere sikt ved å aktivt spekulere i prisbevegelser er det bedre å velge volatile aksjer med hyppigere svingninger, enn defensive aksjer hvor kursen normalt svinger veldig lite.

Ønsker du heller en trygg og stabil sparingsplass, eller kjøpe aksjer som nybegynner er defensive aksjer et bedre valg. I tillegg må du vurdere hvilken sektor og region du har mest tro på. Er det «grønne selskap» du har mest tro på i fremtiden er det slike aksjer du bør kjøpe. Så til syende og sist handler det om å velge aksjer du tror vil gi deg avkastning, basert på dine mål og din strategi.

Hvordan tjener jeg penger på å kjøpe aksjer?

Det er to måter å tjene penger på når du kjøper aksjer.

1) Ved at kursen øker og du selger aksjene.

2) Ved å kjøpe utbytteaksjer.

Førstnevnte er den «normale» måten å tjene penger på investeringer. Om aksjene øker i verdi og du selger, oppnår du fortjeneste.

Nummer to, altså å kjøpe utbytteaksjer, er en måte for selskapene å «belønne» aksjonærene ved å betale en del av sitt overskudd til dem. Du blir med andre ord tilsendt penger av selskapet, summen bestemmes ut ifra på hvor mange aksjer i selskapet du eier, uten at du trenger å selge aksjene. Utbytteaksjer er lure investeringer om du ønsker å oppnå passive inntekter.

Strategier og tips for å kjøpe aksjer

1) Klar gjør strategi, mål, tidshorisont og egen risikotoleranse: Hvor høy risiko er du tilfreds med og hvorfor skal du kjøpe aksjer? Er det for å spare til pensjon, eller for å spekulere i prisbevegelser? Hold deg til dine mål og din strategi, da bedrer du sjansene for å lykkes.

2) Velg selskaper du kjenner til: Om du kjøper aksjene til selskaper du kjenner, vil du lettere forstå hva som faktisk påvirker prisbevegelsene og ikke minst bedre vurdere framtidsutsiktene.

3) Vurder selskapets historiske utvikling: Tidligere prestasjoner må ikke sees som garantier, men gir likevel en god pekepinn på fremtidig utvikling.

4) Vurder selskapets framtidsutsikter: Har selskapet forutsetninger for å øke inntektene og omsetningen i fremtiden?

5) Vurder hvilken region og virksomhet selskapet opererer i: Er det noen bransjer eller regioner du har med tro på enn andre?

6) Tro på deg selv og velg aksjer du har tro på: Stol på deg selv og velg selskapene du har tro på!

7) Finn billige plattformer å kjøpe aksjer i fra: Finn nettmeglere som er billige å handle i fra. Dyre plattformer vil på sikt spise opp gevinstene!

Oppsummering kjøpe aksjer

Å kjøpe aksjer er blitt umåtelig populært, og aldri før har det vært så mange som investerer på aksjemarkedet. Dette er det nok flere grunner til, men trolig er det fordi det historisk har vist seg som svært gode investeringer.

Om også du skal kjøpe aksjer i Norwegian, eller i et annet selskap, er det anbefalt å gjøre det hos en nettmegler. Ikke bare er det billigere, men også vesentlig enklere og raskere. Bare husk å velg en plattform som er tilpasset dine mål og din strategi - og som IKKE spiser opp gevinstene.

Du må heller aldri investerer/trade mer penger enn du har råd til å tape og ikke tro at historisk avkastning er garantier for fremtiden. Aksjehandel innebærer risiko!

Ofte stilte spørsmål

Hvordan kjøpe aksjer i Norwegian?

For å kjøpe aksjer i Norwegian må du først og fremst opprette konto på en handelsplattform. Vi anbefaler eToro. Deretter gjør du et innskudd før du så kan begynne handelen.

Hvilken plattform er best for å kjøpe aksjer?

Våre eksperter anbefaler plattformene eToro, Capital og Libertex. De er både regulerte og prisvennlige, samt at de kan vise til et godt utvalg.

Hvilken aksje er den beste i 2022?

For å finne «beste aksjer» må du vurdere egen risikotoleranse og hvilken strategi du skal benytte deg av. For tradere er det mer hensiktsmessig med volatile aksjer, mens for langsiktige sparere er det bedre med defensive aksjer.

Kan jeg tjene penger på aksjer?

Ja, stiger kursen i verdi tjener du penger. Faller kursen derimot, taper du penger.

Hvilke aksjer burde jeg kjøpe nå?

Hvilke aksjer du bør kjøpe kommer an på din strategi og risikotoleranse. Du må også vurdere hvilken sektor du har mest tro på.

