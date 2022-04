Slik kan skolen bli en digital foregangsmodell

Hvordan ble hjemmeskole utført i Tyskland under pandemien? Faktisk på samme måte som hjemmelekser. Det som kanskje først høres ut som et kompliment, er som vi ofte opplever, ikke ment slik. Penn og papir var en del av hverdagslivet for tyske elever under pandemien. I alle fall når det kom til leksearbeid. Dette, fordi leksene kom via epost og i syv av ti tilfeller måtte disse skrives ut før de kunne gjøres, ifølge en undersøkelse gjort av YouGov i april 2020.

Siden da har mulighetene for digital undervisning forbedret seg sakte. Det ovenstående eksempelet er fortsatt illustrerende og gjeldende for det digitale læringsmiljøet i Tyskland, og mulighetene for å utvikle det. Dette gjelder ikke bare lærerne, men i mange tilfeller teknologien i bakgrunnen. Overbelastede servere, ustabile kommunikasjonsløsninger og ikke minst bekymringer rundt datasikkerheten. I starten var bekymringene mest rundt tilgang og stabilitet, nå er også sikkerheten og bruken av dataene i søkelyset.

Datasikkerhetsoffiserer tar nødvendige steg

– I begynnelsen av fjernundervisningen ble det brukt en rekke verktøy for å opprettholde undervisning ved skoler og universiteter, sier Christoph Schneider, produktdirektør for teknologiselskapet TeamViewer, som i en årrekke har levert digitale løsninger for fjernstyring og tilgang.

– Datasikkerhetsoffiserene i de forskjellige føderale statene godtok i starten et visst nivå av toleranse, slik at undervisningen kunne fortsette. Denne toleransen har varierende grad av gyldighet og nå blir den faset gradvis ut, sier Schneider.

– Nå i det nye skoleåret kommer vi til å undersøke alle selskaper, sier Baden-Württembergs topp datasikkerhetsoffiser, Stefan Brink til Schwäbisches Tagblatt i fjor sommer og la til:

– Vi får mange bekymringsmeldinger fra foreldre og elever rundt bruken av forskjellige produkter ved skolene.

Mens Brink først lovet å forby digitale verktøy som skilte seg ut på bakgrunn av illegal databruk, vil han nå gå et steg videre og bøtelegge tilbyderne. Tyskland er blant de tre landene i Europa som gir størst bøter for brudd på GDPR-reglene, ifølge compliance-spesialisten heydata.

På rangeringen, som dekker 21 europeiske land, er det bare Sverige og Italia som har høyere satser. Undersøkelsen viser at årvåkenhet rundt datasikkerhet står høyt i kurs blant innbyggere og institusjoner i Tyskland. Bare i Irland blir datasikkerhet vektet høyere. Tilbydere av digitale samarbeidsverktøy i undervisningssektoren har i mellomtiden adaptert forskjellige metoder for å overholde GDPR for sine løsninger. Tilbydere, for det meste fra USA, har nå fått sterk konkurranse - fra Tyskland.

Komplett GDPR-kompatibel løsning fra Tyskland

– Å gå på kompromiss med fundamentale rettigheter rundt datasikkerhet, gir ingen mening for verken forretnings-eller undervisningsapplikasjoner, sier Hendrik Witt, sjef for produktsjef for det Göppingen baserte teknologiselskapet TeamViewer.

Selskapet fikk oppmerksomhet sist høst med sin “Classroom-løsning”, som er regnet som den første personvern-sikre løsningen fra en europeisk aktør, som totalt eliminerer bruken av tredjepartsapplikasjoner. Forskjellen, som ser liten ut med det første, er et stort pluss for skoler og lignende, fordi det betyr at de kan være sikre på at verken data eller informasjon om brukeratferden havner i feil hender.

Det er på det rene at “Classroom” møter alle datasikkerhetskrav til utdanningsministeriet i Tyskland og deres europeiske partnerland.

– Med bakgrunn i vårt årelange samarbeid med offentlige institusjoner og store kunder fra mange sektorer, er den aller høyeste grad av datasikkerhet av stor betydning for oss, sier Witt.

I Hearconomy-podcasten forteller eksperten Christoph Schneider om funksjoner som gjør undervisningen mer interaktiv enn den som skjer i skolen, hvordan oppsettet fungerer og hva som skal til for å ta TeamViewer “Classroom” i bruk. Du finner episoden i avspilleren over.

Essensielt lesestoff for alle som ønsker å vite om alternativene til dagens kommunikasjonsmetoder i undervisningssektoren.