Hvilke ferdigheter krever fremtidens arbeidsmarked?

En nylig studie viser at konseptet “livstidslæring” aldri før har vært så relevant som det er i dag. Undersøkelsen forsvant i mylderet av nyheter på slutten av fjoråret.

Oppstarts-selskapet Daedalus har jaktet inn åttesifrede beløp fra investorer

Selskapet som er basert i Karlsruhe har som mål å produsere presisjonsinstrumenter for den mekaniske industrien og bilsektoren, og det i en fullautomatisert fabrikk hvor AI-kontrollerte roboter utfører jobben. Daedalus ønsker å bruke investormidlene til å forbedre kontroll-softwaren. Den digitaliserer omtrent hele produksjonsprosessen, helt fra ressursplanlegging til komponentproduksjon.

– Den økonomiske gevinsten ved å automatisere så mye manuelt arbeid i produksjonsprosessen er omtrent grenseløs, sier Daedalus.

Det er et lite frampek på retningen arbeidslivet får i fremtiden.

Ekspertene er sikre på at menneskelig arbeidskraft aldri blir overflødig. Likevel vil innovasjonsteknologier og digitalisering forme fremtidens arbeid. Det vil også nye måter å organisere arbeidsstokken. Det siste eksempelet er mobilt arbeid, som spesielt under pandemien har fått rotfeste. Med økt relevans for fjernarbeid, blir stadig mer forventet av arbeidsstokkens evne til å håndtere IT og datasikkerhet, eller operere digitale verktøy.

Teknologiselskapet TeamViewer ønsket å undersøke hvordan arbeidsgivere og arbeidstakere kunne tilpasse seg og overleve endringene i arbeidslivet i fremtiden. Handelsblatt Research Institute ble hyret til å gjøre en undersøkelse blant 5800 ansatte og 3700 ledere rundt om i Europa.

Arbeid 4.0-undersøkelsen viser: Videre trening blir viktig

– Et viktig funn er at arbeidere ikke kommer seg unna livslang læring, sier doktor Sven Jung fra Handelsblatt Research Institute.

– I de fleste tilfeller vil ikke ny teknologi erstatte arbeidere, men den vil komplettere og kanskje bidra til å endre måten man arbeider på, sier han.

Folkene som gjør disse jobbene må tilegne seg nøkkelkunnskap som er relevant i fremtidens arbeidshverdag.

I følge forfatterne av studie, har arbeidsgivere to måter de kan respondere på fremtidens kvalifikasjonskrav. Den nødvendige ekspertisen og ferdighetene kan leies inn fra eksternt hold.

Undersøkelsen viser at bare ett av fem selskap kommer til å velge rekruttering via eksterne innleide, sier Jung.

Mens derimot 50% av besluttningstagerne som er spurt, ønsker å skape en intern strategi og trene opp sitt eksisterende personale.

Det blir arbeidsgivers oppgave å tilføre kunnskap

Arbeid 4.0-undersøkelsen viser at det er en stor vilje og forståelse blant ansatte til å bli bedre. Bare et lite mindretall mener at en liten periode med grunntrening er nok i fremtiden, eller at det overhodet ikke er behov for ny kunnskap. Samtidig forventer de at ledelsen tilbyr individuell opptrening med jevne mellomrom. De fleste ansatte forstår dermed hva som kommer til å være forventet av dem i fremtiden.

Digital trening

Digitaliseringen kommer ikke til å endre behovet for kvalifikasjoner. Det kommer til og med en ny form for trening i kjølvannet av en digitaliseringsprosess. Undersøkelsen viser også at ledelse ofte ser ensporet mot opplæring via digitale plattformer. Onlinekurs og opplæringsplattformer blir fra et lederperspektiv like viktig som fysisk gruppeopplæring.

For så gjeldende har det Göppingen-baserte teknologiselskapet TeamViewer sin TeamViewer Classroom, en løsning for å spre kunnskap digitalt. Classroom inneholder flere funksjoner for effektivt samarbeid og kommunikasjon, som interaktivt arbeid med dokumenter, digital tavle og såkalte utbryter-rom for gruppearbeid.

Fra selskapets perspektiv er klasseromsundervisning med bruk av digitale verktøy en mulighet.

Om noe er heldigitalt, klasseromsbasert eller i hybridformat, videre opplæring - akkurat som selve digitaliseringen- er ikke noe som drifter seg selv. Kvalifikasjonskravene vil utvikle seg i takt med selve digitaliseringen. Et avsluttet kurs eller en opplæringsperiode er bare slutten for fortsettelsen.

Kvalifikasjoner som vil bli etterspurt i fremtiden og de som ikke vil være etterspurt.

Topp:

- Innsikt og forståelse for IT-sikkerhet og databeskyttelse er området arbeidsgivere ser på som det viktigste i umiddelbar fremtid. Det beskrev seks av ti beslutningstagere i undersøkelsen.

- Bare ørlite mindre viktig blir adaptasjon-ferdigheter og vilje til endring satt.

- På tredjeplass kommer historisk læring fra et bredt kildegrunnlag innen digital informasjon.

Bunn:

- Én fjerdedel av beslutningstagerne ser på manuelle ferdigheter som noe fremtiden vil ha økt etterspørsel etter.

- 38 prosent av de spurte tror kunnskap om kommersiell eller forretningsledelse vil ha økt etterspørsel i fremtiden.

-Rundt fire av ti tror evnen til å jobbe i team blir mer relevant.