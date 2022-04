Ny norsk teknologi øker produksjonen og reduserer utslipp

Det betyr økt produksjon for oppdretterne og redusert miljøbelastning på sjøbunnen.

– Regjeringen har mål om å doble produksjonen av fisk innen 2030, og det er ikke mulig uten å få ned utslippene. Ved å samle opp slam fra merden, får vi et lavere miljøfotavtrykk på havbunn samt muligheter for en økt og stabil produksjon. I tillegg bidrar det til bedre fiskehelse og større gjenbruk av ressurser til å produsere fornybar energi og organisk gjødsel, forklarer Ole Arthur Vaage, leder for nettverket ARAL, som står bak den banebrytende løsningen.

Sirkulær økonomi

Slam er en vesentlig utfordring i oppdrettsnæringen, og den nye norske teknologien kan få stor betydning fremover. Løsningen fungerer slik:

Ole Arthur Vaage, leder for nettverket ARAL.

– En kombihatt samler opp slam fra bunnen av merden og pumper massen inn til en fôrflåte. Slammet filtreres og pumpes over i en spesialdesignet tank for luktfri lagring. Vi sørger deretter for henting med tankbåt, videre avvanning og analyser av slammet, før den tørkede massen blir distribuert til produsenter av biogass og gjødsel, forklarer Vaage.

Systemet tilbyr altså en helhetlig løsning for oppsamling av fiskeslam, trygg mellomlagring og effektiv logistikk helt frem til foredling av et nytt produkt.

– Gjennom slam fra fisk får vi både gjødsel og fosfor som kan brukes til å produsere nytt fiskefôr. Og økt produksjon av fiskefôr må til for å kunne øke produksjonen av fisk. Så det er en sirkulær økonomi i dette, sier Vaage.

Styrker konkurransekraften

ARAL er et samarbeid mellom selskapene Framo LiftUP, AquaPro, Ragn-Sells Havbruk og AMOF Fjell Process Technology. Løsningen er allerede kommersialisert, og nye anlegg kommer på plass i løpet av vinteren. ARAL samarbeider også med biogassanlegg i både Norge og Danmark.

– Vi har gått sammen for å bidra til vekst i oppdrettsnæringen. Ambisjonen er å levere systemet til de aktørene som har utfordringer med bunnforholdene på sine lokaliteter. Denne teknologien kan styrke både konkurransekraften og omdømmet til norsk oppdrettsnæring, forteller Vaage.